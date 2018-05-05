آغاز افتتاح۷۷۰ میلیارد ریال پروژه شهرداری به مناسبت هفته شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه به مناسبت هفته شیراز ۷۷۰ میلیارد ریال پروژه در شهر شیراز به بهره برداری رسید.

این پروژه ها در بخش های فرهنگی، اجتماعی و مابقی نیز پروژه های تأثیرگذار در زیبایی، نظم بصری و ساماندهی فضای عمومی شهر هستند.

سرای محله شهرک آرین از جمله پروژه هایی در زمینه عمرانی- فرهنگی است که با بیش از ۷ میلیارد ریال اعتبار احداث شده و با یازده بخش متفاوت مورد استفاده ساکنان محل و شهروندان آن محدوده از شهر شیراز قرار خواهد گرفت.

همچنین کفسازی، سنگفرش و بهسازی گذرهای تاریخی و پیاده روهای سطح شهر، نقاشی دیواری و زیباسازی جداره های مشرف به نمای عمومی، روکش آسفالت، لوله گذاری آب های سطحی و... بخشی دیگر از پروژه های خدماتی شهرداری شیراز است که در این هفته مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.