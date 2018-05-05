نخستین قطار گردشگری غرب کشور وارد همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین قطار گردشگری غرب کشور با ۳۲۰ مسافر شامل هنرمندان و فعالان عرصه پویانمایی برای شرکت در نخستین جشنواره ملی پویانمایی ظهر شنبه وارد همدان شد.

در این قطار هنرمندان کشوری و شرکت‌کنندگان در جشنواره پویانمایی حضور داشتند که مورد استقبال نمایندگان دستگاه‌های برگزارکننده جشنواره قرار گرفتند.

نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت سال جاری در همدان برگزار خواهد شد.

همچنین پس از پیاده شدن مسافران نخستین قطار گردشگری استان همدان؛ همشهریان همدانی در ساعت ۲:۴۵ با این قطار به تهران سفر خواهند کرد.