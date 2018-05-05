کتابی درباره اهمیت آب در صدر فروش انتشارات فنی ایران قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا مختاری مدیر غرفه کتاب‌های نردبان(انتشارات فنی ایران) با اعلام این خبر گفت: در این کتاب بچه‌ها با اعداد آشنا می‌شوند. مخاطبان کوچک و بزرگ‌تر، جانوران بسیاری را خواهند شناخت و با برخی از زیست گاه‌های این جانوران نیز آشنا خواهند شد.

وی تاکید کرد:از ویژگی‌های دیگر این کتاب وجه معما گونه و سرگرم کننده‌ی آن است. اگر مخاطب به تصاویر دقت کند، در هر کدام سایه‌ی جانورانی را خواهید یافت که در نگاه اول به چشم نمی‌آیند، اما حداقل ۱۰ حیوان در لابه‌لای هر یک از تصاویر پنهان شده‌اند! تصاویر دیگری هم هست!

مختاری دیگر اهمیت این کتاب را تصویرسازی های آن دانست: «گرم بیس» از چهره‌های بین المللی در خلق کتاب‌های مصور است. برخی از کتاب‌های او چند میلیون جلد به فروش رسیده است. آب‌چال یکی از زیباترین و جذاب‌ترین کتاب‌های اوست که خوشبختانه در قطع جذاب و چاپ مناسبی در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.

او دیگر اثر پرفروش سه روز نخست را کتاب شعری از زهرا موسوی به نام «این سو دوست و پاشه. ناف نی نی کجاشه؟ »اعلام کرد و گفت: این کتاب خردسال از مجموعه دالی بازی، برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب عرضه شده و همانطور که از نام این مجموعه پیداست روایت گر لحظه هایی از زندگی یک نوزاد و یک کتابی تصویری است. خالق این کتاب کارن کتس است که حالا با شعرهایی از زهرا موسوی همراه شده است.

مهارت‌های زندگی (از آداب زندگی، کنترل خشم، همدلی گرفته تا تفکر نقاد برای خردسالان، کودکان و نوجوانان) و محیط زیست (موضوعات مدیریت مصرف و حفظ محیط‌زیست برای همه سنین) موضوعاتی است که این انتشارات به آنها توجه ویژه دارد.