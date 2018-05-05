مسئولان از نظرات مردم در اجرای پروژه ها استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر شنبه در نشست هم اندیشی با اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و دهیاران شهرستان انزلی، اظهار کرد: مسئولان، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و دهیاران باید در اجرای پروژه ها در شهر و روستا به موضوعات فرهنگی و دینی توجه کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به انجام موضوعات فرهنگی و پیوست های فرهنگی برای اجرای طرح ها، افزود: تلاش کنیم در انجام وظایف محوله در حوزه مسئولیتی خود به درستی گام برداریم.

نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه برلزوم مشارکت مردم و نظرخواهی از آنها در اجرای طرح ها و پروژه ها نیز تأکید کرد و گفت: باید از مشارکت، ایده و نظرات مردم در اجرای پروژه ها استفاده شود نه سازمان ها و نهادها و گروه ها.

وی با بیان اینکه اجرای طرح ها و پروژه ها باید در چارچوب قوانین و مقررات و براساس اصول باشد، تصریح کرد: در برخی مواقع متاسفانه اجرای اشتباه یک پروژه و طرح سبب می شود مسئول و مدیر بعدی مدت ها زمان صرف اصلاح آن طرح کرده و از برنامه های اصلی غافل شود.

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه مسئولان در دادن وعده و قول به مردم دقت کرده و از وعده های غیرعقلانی و غیرممکن جدا خودداری کنند، افزود: مسئولان پیگیر وعده ها و قول های داده شده به مردم باشند و برای تحقق آن تلاش مضاعف کنند.