آموزش مبتنی بر پژوهش در جشنواره جابربن حیان

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاحیه هشتمین مرحله استانی جشنواره پژوهش‌های علمی دانش‌آموزان ابتدایی شهر تهران، «طرح جابربن حیان» با حضور رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، شکوهی مدیرکل دفتر آموزش ابتدایی آموزش و پرورش، نادر جهان آرای معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران، ربوشه مدیر آموزش و پرورش منطقه ۷ تهران در مدرسه هاجر برگزار شد.

رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با بیان اینکه جشنواره جابربن حیان حرکت از آموزش سنتی به یک آموزش مبتنی بر پژوهش است، اظهار داشت: تا زمانی که دنبال آمار و ارقام هستیم، کار ما از عمق فاصله خواهد گرفت.

وی با اشاره به برگزاری طرح جابربن حیان افزود: در این طرح کارهای بسیار ارزشمندی توسط دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

حکیم‌زاده با اشاره به اهمیت امر پژوهش اضافه کرد: دو نوع برنامه‌ریزی داریم که یکی مطلوب و دیگری زاید است؛‌ برنامه‌ای مطلوب است که مثل طرح جابربن حیان همراه با خلاقیت و پژوهش باشد.

وی افزود: برنامه‌ای زاید است که دانش‌آموزان نسبت به آن علاقه‌ای‌ ندارند و معلم نیز به صورت دیکته شده بر اجرای آن تأکید می‌کند.

نادر جهان آرای معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران نیز در این مراسم اهمیت ارزشیابی کیفی ـ توصیفی و برگزاری طرح جابربن حیان را مورد تأکید قرارداد و اظهار داشت: بهترین حالت در امر آموزش و تعلیم و تربیت، معلمی و تدریس است.

وی با اشاره به اینکه در بالاترین سطح تصور نسبت به برگزاری طرح جابربن حیان اقدام شده است، افزود: شهر تهران موفق شده است تا در تمامی شاخص ها حائز رتبه‌های برتر شود.