دستور ضبط ضمانتنامه واحدهای معدنی کم کار صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پناهی زاده پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه شوراری معادن استان خوزستان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در جلسه امروز شورای معادن پرونده تعدادی از معادن استان مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: برخی اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار شده و به استناد آن امروز جلسه ای با حضور مسئولان ذیربط در استانداری خوزستان برگزار شد.

وی افزود: تعدادی از واحدهایی که به تعهدات خود شامل پرداخت نکردن حقوق دولتی، فعال نبودن معدن کار عمل نکرده و فعالیت خارج از محدوده داشته اند با دستور شورا سلب صلاحیت شدند.

پناهی زاده با اشاره به اینکه بعد از سلب صلاحیت، این معادن به نفرات بعدی واگذار می شوند، بیان کرد: البته در خصوص برخی معادن، وقتی مشخص شد برخی کم کاری ها از سوی بهره بردار معدن نبوده و توقف فعالیت معدن ناشی از کم کاری بهره بردار نیست و مشکلات آنها قابل حل است به این بهره برداران معادن مهلت دو تا سه ماهه داده شد.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایرانن گفت: امیدواریم با توجه به تفویض برخی اختیارات شورای عالی معادن به استان ها، مصوباتی که مطرح شدن آن ها در شورای کشوری یکسال زمان می برد، با تشکیل شورای استانی سریعتر تعیین تکلیف شوند.

وی بیان کرد: شورای معادن در خصوص تعدادی از واحدهای معدنی که با پروانه بهره برداری خود کار نکرده و به تعهدات خود عمل نکردند دستور ضبط ضمانتنامه آنها را صادر کرد تا از طریق مزایده عمومی به افراد دیگری واگذار شوند.

پناهی زاده خبر داد: سال گذشته در شورای عالی معادن تصویب شد اگر تا شعاع ۲۵ کیلومتری پروژه های عمرانی، معدن یا صنایع معدنی وجود داشته باشد، برای انجام کار معدنی حق گرفتن مجوز ندارند.

پناهی زاده اظهار کرد: اگر قرار باشد پیمانکار پروژه عمرانی صنایع معدنی راه اندازی کند، تولید و اشتغال در معادن موجود دچار مشکل خواهند شد.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه رأی شورا معادن قطعی و لازم الاجراست، گفت: تمام ادارات و سازمان ها ملزم به اجرایی کردن این مصوبه هستند؛ امیدواریم در خوزستان نیز اجرایی شود.

پناهی زاده بیان کرد: هرگونه معرفی به منظور اخذ معدن برای پیمانکاران عمرانی در نقاطی که تا شعاع ۲۵ کیلومتری معدن دارد، ممنوع است. تقاضا داریم این کار انجام شود تا رهاورد آن فعال سازی واحدهای معدنی موجود باشد.