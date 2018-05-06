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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۳۶

فرمانده انتظامی نهاوند:

سارق سیم‌های برق در نهاوند دستگیر شد

سارق سیم‌های برق در نهاوند دستگیر شد

نهاوند - فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از دستگیری سارق سیم‌های برق در نهاوند خبر داد.

سرهنگ منصور ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف ۹۵۹ قلم لوازم بهداشتی قاچاق و دستگیری یک نفر سارق سیم برق توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ملکی گفت: ماموران گشت پلیس آگاهی شهرستان به همراه بازرسان شبکه بهداشت موفق شدند حین کنترل واحد های صنفی در سطح شهر ۹۵۹ قلم لوازم بهداشتی قاچاق به ارزش تقریبی ۱۲۰ میلیون ریال کشف و ۲ نفر را دراین رابطه دستگیر کنند.

وی افزود: همچنین ماموران توانستند فردی را به اتهام سرقت سیم برق دستگیر که درتحقیقات به عمل آمده به ۴ فقره سرقت سیم برق از سطح شهر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: متهمان دستگیر شده به همراه پرونده قضایی به دادسرا معرفی شدند.

کد مطلب 4288155

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