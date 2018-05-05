۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

مرفاوی در گفتگو با مهر:

خیلی زود با مسئولان استقلال به توافق رسیدم/قرار شد تیم خوبی باشیم

سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: فعلا فقط کلیات فصل آینده مشخص شده و جزییات برنامه ریزی را به زودی به مدیران باشگاه ارائه می‌دهم.

عبدالصمد مرفاوی پس از انتخاب به عنوان سرمربی جدید تیم استقلال خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرعه به نام من افتاد و خیلی زود با مسئولان تیم به توافق رسیدم. امروز کار تمام شد و امیدوارم که سال خوبی را در کنار این تیم داشته باشم.

سرمربی جدید استقلال خوزستان در خصوص هدفگذاری‌اش برای فصل آینده این تیم گفت: تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که قرارمان این شد استقلال خوزستان در فصل بعد تیم خوبی باشد و از جایگاه خوبی برخوردار باشد. انشاءالله شرایط برای رسیدن به این هدف مهیا باشد و ما هم به هدف مان برسیم.

وی در خصوص نحوه ورود این تیم به نقل و انتقالات گفت: باید ببینم کدام بازیکنان قرار است از ما جدا شوند تا بعد در این مورد جانشین های آنها تصمیم گیری کنیم. 

مرفاوی درباره دستیارانش در این تیم بیان داشت: چند گزینه را به باشگاه پیشنهاد کردم و در اولین فرصت کادر فنی ما برای فصل آینده به طور کامل مشخص و معرفی می شوند. 

