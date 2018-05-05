به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری پیش از ظهر شنبه در ستاد بزرگداشت سوم خرداد اظهارداشت: تحمیل جنگ نابرابر در روزهای آغازین شکلگیری انقلاب به این کشور، امتحان بزرگی بود تا مردم ما پایههای خود را محکم کنند و انقلاب را به افقی که مد نظر امام راحل (ره) بود برسانند
وی افزود: دفاع مقدس یک دوره هشت ساله درس برای کسانی بود که میخواستند در این کشور به اهداف بلند برسند.
ملانوری با اشاره به جمله امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، تصریح کرد: قطعا پیروزیهای بزرگ دفاع مقدس همه با نظر لطف و عنایت خداوند و اهلبیت (ع) بوده است.
وی با بیان اینکه نباید رهبریهای امام (ره) را در پیروزیهای کسب شده فراموش کرد، اظهار داشت: رهبریهای امام (ره) یک عامل اصلی در شکلگیری انقلاب و پیروزی دفاع مقدس بود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به نقش مردم و حضور آنها در صحنههای گوناگون گفت: مردم انقلاب را شکل دادند و دفاع مقدس را به پیروزی رساندند و با وجود همه ناملایمتها، تهدیدها، تحریمها و نقشههای شوم دشمنان، پای انقلاب و ارزشهای آن ایستادهاند.
وی ادامه داد: ۴۰ سال از انقلاب گذشته و جوانان و نوجوانان امروز که باید در سالهای نه چندان دور مدیریت اجرایی کشور را در دست بگیرند امام (ره)، انقلاب و دفاع مقدس را ندیدهاند و با سوالات و ابهامات جدی روبهرو هستند که باید با شرایط روز با آنها مواجه شد و از ظرفیت نخبگان برای این کار بهره برد.
ملانوری با بیان اینکه نباید فقط به برنامههای نمادین اکتفا کرد، افزود: برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس و آشنایی نسل جوان با آنها باید به دنبال برنامههای تخصصی در حوزههای مختلف باشیم.
