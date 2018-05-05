توسعه همکاری های علمی با روسیه/ تبادل استاد بین ۲ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دیداربا عبداللطیف اف دستیار ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور همکاری های دولت های حاشیه دریای خزر از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انجام پروژه‌های بزرگ علمی در جهت حل مشکلات اکوسیستم دریای خزر خبر داد.

وی گفت: ایران آمادگی دارد کرسی‌های زبان فارسی و دوره‌های ایران‌شناسی را در کشورهای منطقه به خصوص در روسیه راه‌اندازی کند.

وزیرعلوم با تاکید بر تمایل جمهوری اسلامی ایران جهت تقویت و گسترش انجام تحقیقات علمی در رابطه با دریای خزر و اکوسیستم اطراف آن، اظهار داشت: تمایل داریم پروژه‌های بزرگی با حمایت کشورهای ایران و فدراسیون روسیه تعریف شود تا قبل از اینکه مشکلات بزرگی برای مجموعه زیست محیطی ارزشمند دریای خزر ایجاد شود، با انجام پروژه‌های علمی جلوی این مشکلات را بگیریم.

وی بر توسعه همکاری‌های علمی بین ایران و کشورهای همسایه و به خصوص روسیه تاکید کرد و گفت: خوشبختانه مشترکات فرهنگی و تاریخی قابل توجهی بین ایران و روسیه وجود دارد که این مهم، زمینه خوبی را برای توسعه همکاری‌های علمی دو کشور فراهم کرده است.

غلامی با بیان اینکه همکاری‌ها و تحقیقات علمی ایران با کشورهای اطراف دریای خزر به منظور پیشگیری از بروز مشکلات بزرگ اکوسیستمی در این منطقه باید تقویت شود، افزود: دانشگاه‌های ایران توان علمی بسیار خوبی برای انجام تحقیقات علمی مشترک با سایر کشورها را دارند که حمایت‌های قوی از این دانشگاه‌ها می‌تواند منشأ شکل‌گیری پروژه‌های بزرگ در همکاری‌های علمی دو کشور باشد.

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر همکاری دانشگاه‌های بزرگ ایران با تعدادی از دانشگاه‌های روسیه شکل گرفته که این همکاری‌ها ظرفیت‌های مهمی را برای انجام پروژه‌های علمی بزرگ فراهم کرده است.

غلامی گفت: دانشگاه‌های حاشیه دریای خزر در سال‌های گذشته، اتحادیه‌ای را تشکیل دادند و بیش از ۲۰ سال همکاری‌های این اتحادیه ادامه دارد و در این راستا چندین نشست نیز برگزار شده است و ما علاقه‌مند هستیم در این راستا همکاری‌های علمی و پژوهشی خود را توسعه دهیم.

وزیر علوم همچنین بر ضرورت تبادل استادان دو کشور ایران و روسیه تاکید کرد و گفت: علاقه‌مندی برای مبادله استادان به منظور انجام همکاری‌های تحقیقاتی مشترک وجود دارد و انتظار ما این است که این همکاری‌ها علاوه بر مبادله اطلاعات علمی در زمینه فناوری‌های جدید نیز شکل بگیرد.

غلامی با تاکید بر اینکه از تحصیل دانشجویان ایرانی در کشورهای دنیا حمایت می‌کنیم، اظهار کرد: در مورد دانشجویان در حال تحصیل در سایر کشورها، سیاست ما این است که از این دانشجویان حمایت شود، ولی برای همکاری بین کشورهای همسایه اهمیت زیادی قائل هستیم و برای پذیرش دانشجویان روسیه که علاقه‌مند به تحصیل در دانشگاه‌های ایران به خصوص در رشته‌هایی از قبیل تاریخ، فرهنگ و ایران‌شناسی هستند، آمادگی لازم را داریم.