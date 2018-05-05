کاهش ۱۰ درصدی محصولات کشاورزی در ابرکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غیب الهی با اعلام این خبر افزود: به دلیل کاهش بارندگی و تداوم دو دهه پدیده خشکسالی، سطح زیرکشت محصولات زراعی در سال زراعی ۹۷- ۹۶ در این شهرستان با ۱۰درصد کاهش به هفت هزار هکتار کاهش یافت.

وی با بیان اینکه بیشتر کاهش سطح زیرکشت مربوط به یونجه است که از دو هزار و ۵۰۰ هکتار به یک هزار و۵۰۰ هکتار کاهش یافته است افزود: محصولات زراعی این شهرستان بیشتر شامل گندم، جو، ذرت، سورگوم، کلزا و یونجه است.

غیب الهی اضافه کرد: با توجه به شرایط نامطلوب آب، حفظ وضعیت موجود کشت گندم، جو و کلزا، توسعه کاشت محصولات کم آبخواه، گیاهان دارویی و تغییر الگوی کاشت در دستور کار است.

مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: در اثر تداوم خشکسالی، سرما و گرمازدگی اوایل امسال، به بیش از شش هزار هکتار محصولات پسته، گندم خسارت وارد شد.