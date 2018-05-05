به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی در نشستی با پرورش دهندگان و دست اندرکاران دام های کوچک کشور گفت: توسعه سریع، منطقی و هدفمند استفاده از ترکیب های جدید ژنتیکی گوسفند و بز در سیستم های صنعتی و متمرکز به منظور بهبود راندمان و ارتقای بهره وری در تولید گوشت قرمز و شیر از سیاست های استراتژیک و کلان این معاونت بوده و حمایت از سرمایه گذاری در این بخش را در دستور کار جدی و اصولی خود قرار داده ایم.

وی افزود: بستر لازم برای توسعه پرورش متمرکز دام های کوچک پربازده و استفاده از نژادهای اصیل و همچنین سنتز ترکیب های جدید ژنتیکی گوسفند و بز در واحدهای دامپروری صنعتی کشور و زمینه های حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی به طور کامل فراهم شده و می توان از این راه بخش قابل توجهی از نیاز کشور به گوشت قرمز و لبنیات را تامین کرد.

رضایی اظهار داشت: بدین منظور استفاده همزمان از روش های نوین اصلاح نژادی و فن آوری های کمک تولید مثلی، ایجاد و توسعه ترکیب های ژنتیکی متناسب با شرایط اقتصادی و اقلیمی آینده را شتاب بخشیده و می تواند کمک موثری در دستیابی به این اهداف باشد.

وی در ادامه داد: در حال حاضر پروژه های پرورش نژادهای خالص پربازده و ایجاد و تکثیر ترکیب های جدید ژنتیکی گوسفند و بز در کشور شروع شده اما سرعت و روند پیشرفت و توسعه آن متناسب با نیاز کشور نیست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: استفاده از توان و منابع داخلی و خارجی و بهره مندی از تسهیلات بانکی ارزان قیمت در حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، جزیی از بسته سیاست های حمایتی این وزارتخانه است.