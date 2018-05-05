۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۱۰

معاون حجتی اعلام کرد:

حمایت از سرمایه گذاری برای توسعه پرورش صنعتی دام‌های کوچک

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد گفت: حمایت از سرمایه گذاری برای توسعه پرورش صنعتی و متمرکز نژادهای دام کوچک پربازده به منظور بهبود راندمان تولید در دستور کار وزارت جهاد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،  مرتضی رضایی در نشستی با پرورش دهندگان و دست اندرکاران دام های کوچک کشور گفت: توسعه سریع، منطقی و هدفمند استفاده از ترکیب های جدید ژنتیکی گوسفند و بز در سیستم های صنعتی و متمرکز به منظور بهبود راندمان و ارتقای بهره وری در تولید گوشت قرمز و شیر از سیاست های استراتژیک و کلان این معاونت بوده و حمایت از سرمایه گذاری در این بخش را در دستور کار جدی و اصولی خود قرار داده ایم.

وی افزود: بستر لازم برای توسعه پرورش متمرکز دام های کوچک پربازده و استفاده از نژادهای اصیل و همچنین سنتز ترکیب های جدید ژنتیکی گوسفند و بز در واحدهای دامپروری صنعتی کشور و زمینه های حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی به طور کامل فراهم شده و می توان از این راه بخش قابل توجهی از نیاز کشور به گوشت قرمز و لبنیات را تامین کرد.

رضایی اظهار داشت: بدین منظور استفاده همزمان از روش های نوین اصلاح نژادی و فن آوری های کمک تولید مثلی، ایجاد و توسعه ترکیب های ژنتیکی متناسب با شرایط اقتصادی و اقلیمی آینده را شتاب بخشیده و می تواند کمک موثری در دستیابی به این اهداف باشد.

وی در ادامه داد: در حال حاضر پروژه های پرورش نژادهای خالص پربازده و ایجاد و تکثیر ترکیب های جدید ژنتیکی گوسفند و بز در کشور شروع شده اما سرعت و روند پیشرفت و توسعه آن متناسب با نیاز کشور نیست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: استفاده از توان و منابع داخلی و خارجی و بهره مندی از تسهیلات بانکی ارزان قیمت در حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، جزیی از بسته سیاست های حمایتی این وزارتخانه است.

