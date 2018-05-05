کاهش ۱۳درصدی اعتبارات امسال استان مرکزی نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: از جمله مهمترین مسائلی که با توجه به کاهش بودجه استان مرکزی در سال جاری، باید مورد پیگیری قرار گیرد، تلاش دستگاه ها برای جذب اعتبارات و بودجه ملی به منظور اجرایی ساختن طرح ها و برنامه ها است.

استاندار مرکزی افزود: ازسوی دیگر دستگاه ها باید زمینه ای را فراهم کنند که سرمایه گذاران به فعالیت در استان ترغیب شوند و در این راستا فرآیندهای مربوطه تسریع و تسهیل شود. در این رابطه طی سال گذشته پیگیری های مطلوبی در استان به انجام رسیده و امسال نیز باید تداوم داشته باشد.

آقازاده بیان کرد: در این زمینه می طلبد که نمایندگان استان نیز پیگیری و رایزنی لازم را به منظور افزایش سهم استان از اعتبارات ملی در دستور کار قرار دهند.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: چنانچه به دنبال جذب سهم بیشتر از اعتبارات ملی هستیم، در هر حوزه باید مسئولان مربوطه از جمله نمایندگان، مدیران کل، مدیران شهرستانی و فرمانداران، با تعامل و همکاری موضوع را پیگیری کنند تا اثربخش باشد.

وی تصریح کرد: در کنار پیگیری و همت برای جذب بودجه، دستگاه های استان باید به طور جدی در راستای کاهش هزینه های خود گام بردارند و توجه خود را به تکمیل طرح های نیمه تمام معطوف کنند.

در این جلسه همچنین، سعید فرخی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر سه منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان های ساوه و زرندیه استان مرکزی وجود دارد که به جز یک مورد از آنها، دو منطقه دیگر نقش چندانی در توسعه این استان ندارند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از الزامات توسعه اقتصادی هر منطقه، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است، باید یک منطقه ویژه اقتصادی در مرکز استان ایجاد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: امیدواریم جانمایی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان اراک هر چه سریعتر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی مصوب گردد تا بتوانیم امور مربوطه آن را پیگیری کنیم.