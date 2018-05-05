تیم ملی تنیس روی میز ایران به دسته یک جهان صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز ایران که به مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی جهان در دسته دوم صعود کرده بود، امروز در این مرحله از مسابقات اوکراین را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت.

ملی پوشان تنیس روی میز ایران با این پیروزی و صعود به فینال، صعود به دسته اول مسابقات قهرمانی جهانی را قطعی کردند. نوشاد و نیما عالمیان و افشین نوروزی ترکیب تیم ملی تنیس روی میز ایران را در دیدار امروز برابر اوکراین تشکیل دادند.

حریف ملی پوشان تنیس روی میز ایران در دیدار نهایی هنوز مشخص نشده اما این دیدار برای کسب جایگاه ۲۵ جهان برگزار می شود.