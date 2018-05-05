ماه می خطرناکترین در سال ۲۰۱۸ /زمان و نحوه پاسخ ایران به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النشره در مطلبی با عنوان «ماه مه ملتهب ترین و خطرناکترین ماه سال ۲۰۱۸ » آورده است: تعدد تحولات بین المللی، منطقه ای و داخلی لبنان در ماه مه جاری سبب شده است که این ماه ملتهب ترین و خطرناکترین ماه در سال ۲۰۱۸ به گفته یک منبع وابسته به گروه هشت مارس قلمداد شود. دو حمله ای که اسرائیلی ها به نیروهای ایرانی در سوریه در ماه آوریل گذشته انجام دادند به احتمال زیاد با واکنش ایران در آینده نزدیک پس از برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان همراه است و این موضوعی است که روزنامه نیویورک تایمز آمریکا اخیرا احتمال داده است. این از حیث زمان واکنش است اما نحوه آن با ابهام زیادی روبرو است اما آنگونه که برخی منابع احتمال داده اند به طور قطع به دست خود ایرانی ها انجام می شود نه همپیمانان ایران مانند حزب الله و غیره زیرا ایران به طور مستقیم هدف قرار گرفته است و از این رو آنرا به هیچ طرفی واگذار نمی کند و خود آنرا انجام خواهد داد.

این رسانه لبنانی در ادامه می نویسد: برخی منابع احتمال می دهند که ایران با موشکهای دوربرد از یکی از پایگاههایش در نزدیکی جولان اشغالی به سوی اهدافی که هنوز نامشخص است داخل فلسطین اشغالی را هدف قرار دهد. به گفته این منابع بعید است که هدف تهران گشودن رویارویی بزرگ باشد. زیان اسرائیل متوسط خواهد بود همانگونه که زیان اخیر ایران بود. اما آنچه ایران برایش برنامه ریزی کرده است ممکن است در هر لحظه از کنترل خارج شود به ویژه با توجه به تحرکات آمریکا و اسرائیل و میل واشنگتن برای خروج از برجام و ادعاهای بنیامین نتانیاهو درباره شواهد سری از برنامه هسته ای ایران و مصوبه کنیست اسرائیل مبنی بر اجازه به نتانیاهو و وزیر دفاع برای به راه انداختن جنگ.

النشره نوشت: شواهد به گونه ای است که احتمال رویارویی اسرائیل و ایران را افزایش می دهد به ویژه که مسئولان آمریکایی اعلام کرده اند که تهران در هفته های اخیر اقدام به افزایش محموله های نظامی به سوریه با هدف حمایت نیروهای ایرانی در برابر اسرائیل کرده است. از سویی دولت آمریکا ۱۲ ماه مه جاری را موعد تصمیم گیری ترامپ درباره ماندن یا خروج از برجام اعلام کرده است و همچنین در ۱۴ ماه مه نیز موعد انتقال سفارت آمریکا به قدس است.

این رسانه می نویسد: درگیری ایران و اسرائیل در صورتی که وسیع شود در منطقه جغرافیایی مشخصی محدود نخواهد شد به ویژه که محور مقاومت بارها اعلام و تکرار کرده است که جبهه های مرتبط باز است. برخی منابع رویارویی محدود را مطرح می کنند اما اگر دولت آمریکا از مرحله تهدید به کاهش نفوذ ایران در منطقه به مرحله عمل برسد احتمال جنگ فراگیر اسرائیل با حمایت آمریکا وجود دارد. نقش روسیه در مهار اوضاع میان ایران و اسرائیل است و این تنها عاملی است که می توان در مرحله کنونی به منظور جلوگیری از برخورد به آن تکیه کرد اما اگر آنچه رخ خواهد داد با پوشش مسکو باشد زمینه ساز ورود بحران سوریه به مرحله جدید و وارد شدن همه منطقه از جمله لبنان به مرحله خطرناک است.