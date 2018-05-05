بیمه خسارت سرمازدگی کشاورزان شاهرودی را جبران کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در نشست شورای مدیریت بحران شاهرود با حضور اسماعیل نجار رئیس ستاد مدیریت بحران کشور به میزبانی فرمانداری این شهرستان بابیان اینکه صندوق بیمه باید خسارت سرمازدگی کشاورزان شاهرودی را جبران کند، ابراز داشت: طی سال جاری هفت هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی و باغات شهرستان بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیدند.

وی بابیان اینکه امسال ۱۶۵ میلیارد تومان و سال گذشته ۱۱۵ میلیارد تومان در شهرستان متحمل ضرر خسارت سرمازدگی شدیم، افزود: درمجموع طی دو سال گذشته ۲۸۰میلیارد تومان سرمازدگی در شاهرود را شاهد هستیم.

فرماندار شاهرود بابیان اینکه در سرمای بهاره امسال به نسبت سنوات قبل عمق خسارات بسیار فراتر از تصور بود، ابراز داشت: تنها یک هزار و ۲۳۰ هکتار باغات انار، انگور و زیتون در شهرستان از دست رفت که باید خسارت‌های باغداران به بهترین شکل ممکن پرداخت شود.

هاشمی بابیان اینکه ۲۱ مورد حادثه غیرمترقبه طی سال گذشته در شهرستان به وقوع پیوسته است، تصریح کرد: طی این مدت شاهد شش زمین‌لرزه بالای سه ریشتر بودیم که طی هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده بلافاصله مدیریت بحران وارد عمل شد و به این حوادث رسیدگی کرده است.

وی بابیان اینکه شورای مدیریت بحران شاهرود طی سال گذشته ۹۹ مصوبه داشت، افزود: از این تعداد ۹۰ درصد مصوبات پیگیری شده و مابقی در دست اجرا است.