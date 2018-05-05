مهلت ارسال متون به جشنواره سراسری تئاتر رضوی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی، حسین فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: طبق فراخوان مهلت ارسال متون نمایشی تا ۱۵ اردیبهشت ماه بود که بنا به تصمیم دبیرخانه و با توجه به استقبال و درخواست هنرمندان این فرصت به مدت ۵ روز تمدید شده است.

وی اظهار کرد: هنرمندان و علاقه مندان می توانند متون نمایشی خود را تا ۲۰ اردیبهشت ماه جاری به دبیرخانه سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی مستقر در خراسان شمالی، شهر بجنورد، میدان مادر، خیابان تربیت، انجمن هنرهای نمایشی استان ارسال کنند.

سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی نیمه نخست شهریور ماه امسال و با میزبانی استان خراسان شمالی برگزار خواهد شد.