جلوگیری از سودجویی افراد باحذف آزمون مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رزاقی، ظهر شنبه در سی و چهارمین یادواره بزرگداشت مقام معلم که در کانون طه برگزار شد، اظهار کرد: معلمان سه کارکرد دارند، نخست انتقال شیوه اندیشیدن که با این طریق مقابله با مشکلات را به دانش آموزان می آموزند.

وی افزود: دومین کارکرد این است که معلمان مجموعه ای از اطلاعات و مفاهیم را به صورت تخصصی فرا گرفته و آن را متناسب با فهم مخاطب انتقال می دهند.

رزاقی گفت: اما اصلی ترین کارکرد آن ها آموختن نوع و شیوه زیستن و مهارت های لازم در عرصه ورود به جهان است که پیچیدگی هایی دارد.

وی ادامه داد: دو کارکرد اول تعلیمی و آموزشی بوده ولی کارکرد سوم مبتنی بر ارزش های خلقت و کارکرد تربیتی دارد.

رزاقی با بیان این که امروزه آموزش و پرورش در نقطه حساس ایستاده است، اظهار کرد: بسیاری از فرهنگیان علیرغم وجود تبعیضات، معلمی را انتخاب کرده اند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش معلمان را انسان های مسئولیت پذیر خواند و گفت: باید جهاد مدرسه سازی در کشور اتفاق بیفتد.

مشاوره وزیر آموزش و پرورش همچنین به حذف آزمون مدارس نمونه دولتی اشاره و تصریح کرد: داد: حذف مدارس نمونه و تیزهوشان انجام شد و این امر کارکردهای مالی افراد سودجو را از بین خواهد برد.

وی گفت: باید دانش آموزان را بذری بدانیم که دارای قابلیت و استعداد هایی هستند که در نهاد آنها قرار داده شده نه خمیری که بتوان به آن هر طور شکل داد لذا در بحث حذف آزمون باید از این منظر نگاه کرد.

رزاقی در پایان از وجود ۱۴۴ هزار ۳۵۰ ایثارگر، ۲۷ هزار و ۸۷ جانباز شاغل که در آموزش و پرورش خدمت می کنند، خبر داد.