اصلاح ساختار بودجه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی با بیان اینکه در سال های گذشته ۹۲ درصد از بودجه سازمان فرهنگی صرف هزینه های جاری و نگهداشت مراکز می شد، گفت: با وجود اینکه ماموریت اصلی سازمان، فرهنگی و هنری است و ۱۱ سازمان فرهنگی موثر هم در هیئت امنای آن حضور دارند، تنها ۷.۵ درصد از بودجه سازمان در سال های گذشته به بحث های فرهنگی و هنری اختصاص پیدا کرد که این میزان برای شهری همچون تهران بسیار ناچیز است.

بودجه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در ۷ سال گذشته محل مناقشات بسیار زیادی بود و اعضای شورای چهارم شهر تهران بارها از اختصاص بودجه کلان و در مقابل عملکرد ضعیف این سازمان گلایه کردند و هر بار خواستار پاسخگویی متولیان فرهنگی پایتخت در این مورد شدند.

مجتبی شاکری، عضو پیشین شورای شهر تهران از جمله افرادی بود که با صراحت به بودجه کلان سازمان فرهنگی اشاره کرد: سازمان فرهنگی و هنری نزدیک به ۱۵۰ میلیارد بودجه دریافت می کند که بیش از ۹۰ درصد آن برای امور جاری هزینه می شود و مقدار کمی برای برنامه هایشان مصرف می شود.

شاکری ادامه داد: نوع هزینه کردن بودجه نشان می دهد که خروجی مجموعه بسیار کم است و باید فکری به حالش کرد چراکه ۴۰۰ نیرو در این مجموعه خدمت می کردند اما در حال حاضر به ۳ هزار نفر رسیده است که ساختار سازمان را بسیار سنگین کرده و باعث پایین آمدن کارآمدی و راندمان مجموعه شده است.

به گفته این عضو شورا بنا بر مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، سازمانی مستقل است و شورای شهر اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در فعالیت های آن را ندارد.

موضوع بودجه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران یکی از سرفصل های سند تحویل و تحول شهرداری تهران هم است. آن طور که در این سند عنوان شده سهم مدیریت شهری در هیئت امنای این سازمان تنها دو نفر شامل شهردار تهران و رئیس شورای شهر است و این در حالی است که تامین بودجه این سازمان به طور کامل بر عهده شهرداری تهران است.

براساس شواهد این سند، درآمدهای عملیاتی سازمان طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ از ۳۲ میلیارد به ۱۶ میلیارد تومان کاهش داشته است اما در همین بازه زمانی میزان کمک های دریافتی از ۱۱۹ میلیارد به ۱۶۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

در همین رابطه، سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با انتقاد از اختصاص حدود ۹۲ درصد از بودجه سازمان به هزینه جاری و اختصاص تنها ۷.۵ درصد از بودجه کل به امور فرهنگی، از تغییر در ساختاری بودجه بندی سازمان خبر داد و گفت: تغییر در روندی که طی سال های گذشته حاکم بود، زمان بر است و نیاز به همکاری و تعامل همزمان شورا و بخش های مختلف شهرداری تهران با سازمان فرهنگی و هنری دارد. از این رو، طی ماه های گذشته جلساتی را با شورا و نمایندگان شهرداری برای اصلاح نظام بودجه بندی سازمان فرهنگی و هنری برگزار کردیم و امیدواریم در آینده ای نزدیک به جمع بندی مشخص برسیم.

وی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان فرهنگی و هنری در سال ۹۷ عنوان کرد: عزم ما این است موازنه ای که در سال های گذشته وجود داشت را اصلاح کنیم تا سهم برنامه های فرهنگی تا این اندازه ناچیز نباشد. برای تغییر این موزانه و اختصاص بخش قابل توجه بودجه به برنامه های فرهنگی به جای هزینه های جاری، در مرحله اول بر مشارکت شهروندان برای نگهداشت فضاهای فرهنگی و واسپاری بخشی از مسئولیت ها به مردم تاکید می کنیم.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه تلاش می کنیم تا سهم بودجه برنامه های فرهنگی و هنری از سهم هزینه های جاری سازمان پیشی بگیرد، گفت: در حال حاضر اختصاص بودجه به برنامه های فرهنگی و هنری یک امر انکارناپذیر است و از این رو، در جلسات بودجه بحث سهمیه برنامه های فرهنگی بسیار جدی تر از سایر موضوعات پیگیری می شود.