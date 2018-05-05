امسال ۷۰۰ گروه جهادی به مناطق محروم آذربایجان غربی اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب شهسواری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص تشریح برنامه های هفته بسیج سازندگی اظهارداشت: سال گذشته ۶۵۰ گروه جهادی به مناطق محروم استان اعزام شد که پیش بینی می شود امسال به ۷۰۰ گروه افزایش یابد.

وی با بیان اینکه تلاش برای مردم ‌یاری و محرومیت‌زدایی از مناطق کم‌ برخودار، ایجاد زمینه فنی دانش آموزان برای مسئولیت ‌پذیری و کمک به کاهش هزینه‌های دولت از جمله اهداف بسیج سازندگی است افزود: در طول هفته بسیج سازندگی ۱۰ پروژه محرومیت زدایی در سطح استان مورد بهره برداری قرار می گیرد و نیز ۱۶ صندوق قرض الحسنه برای اعطای تسهیلات به افراد نیازمند افتتاح می‌شود.

شهسواری ادامه داد: دیدار با امام جمعه ارومیه، دیدار با خانواده شهدای جهادگر، افتتاح ۳۰ پروژه محرومیت‌زدایی، اعزام پنج تیم پزشکی و دندانپزشکی به مناطق محروم، اعزام ۲۰ گروه جهادی و نیز برگزاری نمایشگاه‌های عکس از اقدامات بسیج سازندگی از دیگر برنامه‌ها در طول این هفته خواهد بود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه امسال ۱۴۰ میلیارد ریال طرح عمرانی به همت بسیج سازندگی در مناطق محروم استان آغاز و اجرایی می شود گفت: این اعتبار برای اجرای ۸۰۰ طرح عمرانی اختصاص یافته است.

شهسواری اجرای ۶۱۲ طرح عمرانی بااعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال شامل احداث ۶۹ غسال خانه، ۹۳ مسکن محرومان، ۱۶ طرح آبرسانی و ساخت ۲۱ باب مدرسه و اهدای ۵۲۰ جهازیه برای جوانان را از مهمترین این طرح ها برشمرد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اقدامات عمرانی بسیج سازندگی استان طی سال گذشته نیز عنوان کرد: سال گذشته توسط بسیج سازندگی استان ۶۱۲ پروژه عمرانی و ۲۰ هزار فعالیت غیرعمرانی در استان اجرا شد.

شهسواری در ادامه مک به احداث مساجد به تعداد ۱۱۳ مورد، تجهیز مساجد به تعداد پنج مورد، ساخت خانه عالم به تعداد ۱۶۹ مورد، ساخت غسالخانه به تعداد ۲۲ مورد، ساخت سرویس بهداشتی در روستاهای مرزی به تعداد ۹۳ مورد، ساخت مسکن محرومین به تعداد ۱۳۸ مورد، ساخت حوزه علمیه به تعداد ۱۶ مورد، راهسازی به تعداد ۲۵ مورد، ساخت پل به تعداد ۱۵ مورد، آبرسانی به مناطق و روستاهای محروم به تعداد ۲۱ مورد را از دیگر اقدامات بسیج سازندگی استان عنوان کرد.