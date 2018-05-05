آمار یک درصدی ابتلا به هپاتیت B در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، فربیرز منصور قناعی ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه که به منظور هفته سلامت گوارش و کبد برگزار شد، اظهار کرد: میزان آلودگی هپاتیت B در گیلان کمتر از یک درصد است.

رئیس بخش گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان این که یکی از برنامه های شبکه ثبت هپاتیت در کشور، ریشه کن کردن بیماری هپاتیت تا سال ۱۴۱۰ است، افزود: امروزه هپاتیت C قابل درمان است.

وی با بیان اینکه شناسایی کانون های انتقال هپاتیت های ویروسی یکی از راهکارهای ریشه کن کردن بیماری هپاتیت است گفت: هپاتیت C صد درصد در کشور درمان می شود.

قناعی با اشاره به اینکه برنامه های متنوعی جهت ریشه کن کردن هپاتیت های ویروسی تدوین و اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: امسال انجمن جهانی گوارش هفته گوارش را با شعار هپاتیت C ، B با هدف اطلاع رسانی درباره این بیماری ها نامگذاری کرده است.

رئیس بخش گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه تصریح کرد: یک میلیون و ۵۰۰ هزار ناقل هپاتیت B و ۱۸۵ هزار بیمار هپاتیت c در کشور شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی ها جهت ریشه کنی هپاتیت های ویروسی تا افق سال ۱۴۱۰ برنامه ریزی شده است، اظهار کرد: بر این اساس پیش بینی می شود طی این مدت زمان هپاتیت c ریشه کن و هپاتیت B کنترل شود.

شناسایی ۱۴۵هزار نفر از بیماران هپاتیت C از جامعه معتادان

قناعی با اشاره به اینکه ۱۴۵ هزار نفر از بیماران هپاتیت C را معتادان تشکیل می دهند، گفت: هپاتیت B از مادر و تماس های جنسی و همچنین استفاده از حوله و مسواک فرد مبتلا انتقال می یابد.

وی واکسیناسیون را از دلایل کاهش هپاتیت B در کشور دانست و افزود : میزان آلودگی هپاتیت B در گیلان کمتر از یک درصد گزارش شده است که این آمار در ۱۵ سال گذشته بالای ۲ درصد بود.

رئیس بخش گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه میزان آلودگی هپاتیت C در گیلان را نیم درصد اعلام کرد و یادآورشد: هپاتیت C در افراد پر خطر از جمله معتادان تزریقی و بیماران دیالیزی، تالاسمی و هموفیلی مشاهده می شود.

قناعی همچنین اظهار کرد: تاتو، خال کوبی، حجامت و سوارخ کردن گوش غیر استاندارد از دیگر موارد ابتلا به بیماری هپاتیت B، C است.

وی با تاکید بر اینکه افرادی که قبل سال ۷۵ خون دریافت کرده اند حتما جهت چکاپ هپاتیت C باید به مراکز درمانی مراجعه کنند، گفت: امروزه هپاتیت C صددرصد درمان می شود، اما پیشرفت هپاتیت C در بدن باعث آسیب جدی کبد می شود.

رئیس بخش گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه اغلب داروهای هپاتیت C در کشور تولید می شود، افزود: کشورهای حاشیه خلیج فارس ۷۰ میلیون تومان طی ۳ ماه جهت درمان هپاتیت C هزینه می کنند، که این هزینه طی این مدت در کشور دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.