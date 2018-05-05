ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی با احداث اسکله تفریحی در بندر انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری در نشست هم اندیشی با اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و دهیاران شهرستان انزلی که بعدازظهر شنبه برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر فصل پیش از اعتبارات و بودجه ریزی در استان است، پیشنهادات دریافت و اولویت بندی شده و توزیع اعتبارات در شهرها و روستاها براساس آن انجام می شود.

وی با اشاره به سه محور مهم تعیین شده در راستای توسعه استان گیلان، افزود: برنامه ریزی ها در راستای تحقق و توسعه این سه محور انجام می شود.

استاندار گیلان با تأکید برلزوم توجه به حوزه کشاورزی و ساماندهی امور مربوط به آن، گفت: ارتقا و افزایش بهره بروری در حوزه کشاورزی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی در ادامه همچنین توجه به ایجاد فرصت های شغلی را یکی دیگر از اولویت ها در سطح استان گیلان عنوان و خاطرنشان کرد: حفظ فرصت های شغلی و افزایش درآمد برای شاغلین مهم ترین مسئله حال حاضر در سطح استان است.

سالاری با اشاره به سفر ۴۴ میلیون ایرانی در سال گذشته به استان گیلان، تصریح کرد: با توجه به پتانسیل و ظرفیت استان گیلان در حوزه گردشگری اعم از طبیعی و دریایی می توانیم با ایجاد مراکز گردشگری وتفرجگاه های دریایی، بوم گردی، توریسم ورزشی و تله کابین با جذب گردشگر فرصت های شغلی ایجاد کرده و همچنین درآمدی برای استان و شهرستان ها کسب کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه حوزه گردشگری به ویژه گردشگری دریایی آمادگی خود را اعلام کرده است، افزود: آمادگی لازم برای پرداخت تسهیلات برای انجام پروژه در جوار یا داخل تالاب و ایجاد و ساخت انواع سازه های شناور و رستوران حتی در ساحل وجود دارد.

استاندار گیلان با اشاره به ساخت اسکله تفریحی در بندرانزلی، گفت: این اسلکه ظرفیت ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی را دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز یکی از سیاست های دولت حرکت به سمت اشتغالزایی ارزان قیمت است، خاطرنشان کرد: برخورد با دستفروشان در راستای ساخت اسکله تفریحی اصلا درست نبوده بلکه شهرداری باید طرح برای ساماندهی این افراد ارائه دهد.

سالاری با بیان اینکه برای توسعه بخش های مختلف نباید تنها به حمایت های دولتی تکیه شود بلکه باید از مشارکت بخش خصوصی نیز بهره گیری شود، اظهار کرد: برای ساخت پیاده راه و اسکله های چوبی هشت میلیار تومان تسهیلات برای ۴ تالاب اعتبار در نظرگرفته شده است.