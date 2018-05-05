خسارت سیل به ۶۰ واحد مسکونی در استان زنجان

صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بارش های رگباری عصر دیروز(جمعه) در استان زنجان موجب جاری شدن سیل در برخی روستاهای شهرستان های زنجان ، ماهنشان، ابهر و خرمدره شده است.

وی ادامه داد: ۴۵ واحد مسکونی در روستاهای شهرستان زنجان ، ۸ واحد مسکونی در روستاهای ابهر، ۲ واحد مسکونی در دندی و ۵ واحد مسکونی در روستاهای خرمدره دچار آبگرفتگی شدند.

کرامتی افزود: بیشترین خسارت در روستای قره بوته شهرستان زنجان اتفاق افتاد که نیروهای امدادی اقلام غذایی و زیستی شامل پنج عدد چادر، پتو، موکت و غذای کنسروی را در میان آسیب دیدگان توزیع کردند.

مدیر کل مرکز مدیریت بحران استان زنجان گفت: آمار دقیقی از میزان خسارت سیل روز گذشته جمع بندی نشده و مدیران شهرستانی در حال برآورد خسارت هستند.