  1. استانها
  2. زنجان
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۵۴

مدیر کل مرکزمدیریت بحران استان زنجان خبرداد:

خسارت سیل به ۶۰ واحد مسکونی در استان زنجان

خسارت سیل به ۶۰ واحد مسکونی در استان زنجان

زنجان-مدیر کل مرکزمدیریت بحران استان زنجان با بیان اینکه سیل روز گذشته استان زنجان به بیش از ۲۰ روستا خسارت وارد کرد، گفت: سیل در این روستاها به ۶۰ واحد مسکونی خسارت زد.

صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بارش های رگباری عصر دیروز(جمعه) در استان زنجان موجب جاری شدن سیل در برخی روستاهای شهرستان های زنجان ، ماهنشان، ابهر و خرمدره شده است.

وی ادامه داد: ۴۵ واحد مسکونی در روستاهای شهرستان زنجان ، ۸ واحد مسکونی در روستاهای ابهر، ۲ واحد مسکونی در دندی و ۵ واحد مسکونی در روستاهای خرمدره دچار آبگرفتگی شدند.

کرامتی افزود: بیشترین خسارت در روستای قره بوته شهرستان زنجان اتفاق افتاد که نیروهای امدادی اقلام غذایی و زیستی  شامل پنج عدد چادر، پتو، موکت و غذای کنسروی را در میان آسیب دیدگان توزیع کردند.

مدیر کل مرکز مدیریت بحران استان زنجان گفت: آمار دقیقی از میزان خسارت سیل روز گذشته جمع بندی نشده و مدیران شهرستانی  در حال برآورد خسارت هستند. 

کد مطلب 4288234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها