روستاها نیاز به اتحاد و انسجام اقشار مختلف دارند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی ظهر شنبه در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستای این شهرستان، با اعلام اینکه اعضاء شورا برگزیده و منتخب مردم هستند و باید قدر خود را بدانند، اظهارکرد: شورائیان باید برای حفظ جایگاه مردم ابتدا مراقب اعمال خود بوده و اخلاق، رفتار و کردارشان الگو باشد.

وی با بیان اینکه برخی کارها از بخشنامه ها و حدود اختیارات بر عهده شورائیان است، افزود: نباید در بین اعضاء شورای روستایی اختلافات به خصوص سیاسی وجود داشته باشد.

امام جمعه کاشمر با اشاره به اینکه باید امور فرهنگی و مساجد روستاها ساماندهی شوند، ادامه داد: اقتصاد مقاومتی باید از روستا آغاز شود نه اینکه به شکل شهر در بیاید و کارهایش همانند شهر شود.

وی گفت: متاسفانه هنوز ساخت و سازها در روستاها دچار مشکلاتی است که باید جدی تر ورود کرد و نظارت ها بیشتر شود.

طباطبایی با بیان اینکه باید مردم را برای شرکت در همایش ها، خرید و حمایت از کالای ایرانی، شرکت در انتخابات و.... تشویق کرد، افزود: باید بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی از افرادی که به این کشور و مردم خدمت می کنند تقدیر کرد.

امام جمعه کاشمر با اشاره به اینکه برای بهسازی نیازمند افراد علمی، فنی و نخبه هستیم، اظهار کرد: یا مسئول نباید شد و یا ناملایمات، سختی ها و فحش های آن را هم تحمل کرد.