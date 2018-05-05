  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

مدیرآموزش و پرورش مهاباد:

امسال ۱۰ مدرسه در مهاباد به بهره برداری می رسد

امسال ۱۰ مدرسه در مهاباد به بهره برداری می رسد

ارومیه – مدیرآموزش و پرورش مهاباد گفت: تاپایان سال ۱۰ مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز در مهاباد به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز شاوله در این خصوص اظهارداشت: امسال ۳۰ مدرسه در سطح شهرستان در حال احداث است که ۱۰ مدرسه آن توسط خیران تا آخر سال به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه پارسال حدود یک هزار و ۸۰۰ نفر در قالب کلاس های سوادآموزی آموزش دیده اند، گفت: ۹۵ درصد جمعیت این شهرستان باسواد هستند.

شاوله با بیان اینکه کمبود فضای آموزشی موجب کاهش کیفیت آموزش می شود، گفت: با تلاش های انجام شده و با اتمام طرح های در دست اجرا تا پایان سال سرانه آموزشی شهرستان به متوسط استانی می رسد.

وی همچنین با اشاره به طرح توازن اعتبارات استانی گفت: ۵۰ میلیارد ریال از ۲۰۰میلیارد ریال اعتبارات مهاباد به آموزش و پرورش تخصیص یافته است.

مدیرآموزش و پرورش مهاباد گفت: در دو سال گذشته ۱۲۰ نفر از کارکنان خدماتی بازنشسته شده اند که تاکنون مجوز جایگزین کردن این افراد داده نشده است.

وی ادامه داد: امسال ۲۳ نفر از نیروهای سرباز معلم و چهار نفر از آموزش یار و مربیان پیش دبستانی را جذب آموزش و پرورش کرده ایم.

شهرستان مهاباد دارای بیش از ۴۰ هزار دانش آموز در قالب ۳۲۰ مدرسه شهری و روستایی است.

کد مطلب 4288256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها