۱۵۰۰ نفر زنجانی به مراکز مشاوره ژنتیک بهزیستی مراجعه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بهزیستی استان زنجان، گل نساء آقا محمدی زمان مناسب برای انجام مشاوره ژنتیک را پیش از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری عنوان کرد و اظهار داشت: هزینه های پیشگیری به مراتب کمتر از هزینه های درمان است و اکثر بیماری های ژنتیکی قابل پیشگیری و کنترل هستند.

وی با اشاره به اینکه در ماده ۷۵ برنامه ششم توسعه بر اجباری شدن آزمایش های ژنتیک پیش از ازدواج تاکید شده است گفت: مشاوره ژنتیک چه در ازدواج های خویشاوندی و چه غیر خویشاوندی ضروری بوده و خطر بروز ناهنجاری های ژنتیکی در ازدواج های غیر فامیلی به مراتب کمتر از ازدواج های فامیلی می باشد.

معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه عدم اطلاع آحاد جامعه از فواید آزمایش ژنتیک از مهمترین دلایل بروز بیماریهای ژنتیکی و معلولیتهای ناشی از آن است گفت: سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ نفر با حضور در مراکز مشاوره ژنتیک بهزیستی زنجان از خدمات مشاوره ای بهره مند شدند.

آقامحمدی افزود با توجه به پیشرفتهای علمی در زمینه بررسی و تشخیص علل بروز بیماریهای ژنتیکی در انسان، بسیاری از بیماریهای ارثی در زمان جنینی قابل تشخیص هستند.

معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه مشاوره ژنتیک با بررسی احتمال ایجاد بیماریهای ژنتیکی در خانواده و ارائه اطلاعات لازم از طرف فرد مشاور به خانواده، گامی موثر در ارتقای سطح آگاهی افراد دارد، تصریح کرد: نخستین و مهمترین هدف در مشاوره ژنتیک تشخیص دقیق بیماری است.

آقا محمدی افزود : آگاهسازی جامعه و ارائه مشاوره به زوجین در آستانه ازدواج از جمله اقدامات مهم و اساسی بهزیستی برای پیشگیری از بروز معلولیت های ناشی از اختلالات ژنتیک به شمار میرود.

وی با اشاره به اینکه نیمی از علل نابینایی، ناشنوایی و عقبماندگی ذهنی شدید ناشی از اختلالات ژنتیک است یادآور شد: بیماریهای ژنتیکی از طریق مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، قابل شناسایی و تشخیص زودرس هستند.

آقامحمدی گفت: مراکز مشاوره ژنتیک بهزیستی زنجان در زمینه های مشاوره قبل از ازدواج ، مشاوره قبل از بارداری ، مشاوره حین بارداری و ... به کلیه آحاد جامعه ارائه خدمت می کند.