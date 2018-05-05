به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر علی اصغر پیوندی، به مناسبت هفته هلال احمر بدین شرح است: جمعیت هلال احمر همواره کوشیده است با اجرای درست و اصولی وظایف بشردوستانه و قانونی خویش، خدمتگزارِ مطمئن مردم مخصوصا سانحه‌دیدگان و نیازمندان جامعه باشد. مردم نیز نشان داده‌اند با ضریب بالا به هلال‌احمر اعتماد دارند. سیل کمک‌های مردمی در زلزله استان کرمانشاه نیز وثوق ملت ایران را به خادمان خود در جمعیت هلال‌احمر نشان داد.

تردیدی نیست که این پیوند و همدلی میان مردم و جمعیت هلال احمر به پشتوانه خدمات گسترده هلال‌احمر در طی سالیان طولانی شکل گرفته و امروز ضمن حفظ این رشته‌ انس و اعتماد، بر استحکام آن افزوده شده تا تسکین آلام بشری روند پرشتاب‌تری بر خود گیرد.

اینکه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جمعیتی نمونه و موثر در نهضت بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال احمر محسوب می‌شود به دلیل مسئولیت‌پذیری و تلاش داوطلبان، امدادگران و جوانان آن است که در داخل و خارج کشور در خط مقدم امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، بیماران و نیازمندان حاضر هستند. آمار بالای داوطلبی افراد و عضویت جوانان کشور در جمعیت هلال احمر نیز که همگام با این جمعیت برای کمک به نیازمندان و ترویج فرهنگ نوعدوستی قدم‌های بلند برمی‌دارند، سند محکمی برای اثبات پیوند صمیمی میان آحاد جامعه و هلال‌احمر است.

امروز، از مرکز تا دور افتاده‌ترین بخش‌های کشور نام هلال احمر با گوش و چشم مردم آشناست؛ گروه‌های مختلف جامعه عضو هلال احمر هستند؛ هنرمندان، ورزشکاران، نمایندگان مردم و مسئولان ارشد با افتخار داوطلبی هلال احمر را می‌پذیرند و هلال‌احمر را بهترین حلقه اتصال میان توانمندان و نیازمندان معرفی می‌کنند.

از سوی دیگر، توجه عمومی به فعالیت‌های بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر، مسئولیت این نهاد عمومی غیردولتی را سنگین‌تر کرده است. تکثر رسانه‌های ارتباط جمعی و رسانه‌های جدید باعث شده اخبار فعالیت‌های هلال احمر سریعا در سطح جامعه منتشر شود و مردم با اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر عملکرد ما را قضاوت کنند. به همین تناسب خدمات ‌هلال احمر به آسیب‌دیدگان سوانح و نیازمندان، برای جامعه ملموس‌تر و رویت‌پذیرتر شده و عملکرد هلال احمر در سوانح و طرح‌های ملی با حساسیت بیشتری زیر ذره‌بین نگاه مردم قرار گرفته است.

ما نیز معتقدیم مردم منصف‌ترین ناظران بر عملکرد جمعیت هلال‌احمر هستند. نمره هلال‌احمر و محبوبیت آن نزد مردم، از اشتیاق واریز کمک‌های نقدی به حساب هلال احمر برای زلزله‌زدگان قابل حدس است و مردمی‌بودن آن با نوعدوستی غیرقابل وصف یک ملت در شعبه‌های هلال احمر برای تقدیم کمک‌های غیرنقدی درک می‌شود.

در برابر این همه اعتماد و محبت، هلال احمر نیز می‌کوشد با توسعه امکانات امداد و نجات و بهینه‌کردن زیرساخت‌های خود، بهترین عملکرد را در پاسخگویی‌ به آسیب‌دیدگان حوادث نشان دهد و با پرورش جوانانی نوعدوست و توانمند آینده کشور را روشن‌تر سازد.

در کشور حادثه‌خیز ما همه نگاه‌ها در زمان حوادث به هلال احمر است و انتظارهای به حق مردم مسئولیت این جمعیت را سنگین‌تر کرده است، اما خادمان ملت در جمعیت هلال احمر بر پیمان خود با مردم مصمم و استوار هستند و چون همیشه معتقدند هلال‌احمر آنچه دارد «از مردم» و «برای مردم» است.

فرا رسیدن روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و آغاز هفته هلال‌احمر را در کشورمان به تمامی داوطلبان، امدادگران، نجاتگران، جوانان و کارکنان خدوم آن تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند مهربان برای همگی تندرستی و موفقیت روزافزون طلب می‌کنم. از پروردگار متعال مسالت دارم توفیق خدمت به مردم ایران و نیازمندان جهان را بیش از پیش به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران عطا فرماید.