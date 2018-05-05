شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گرد و غبار چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد، اظهار داشت: دید افقی در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد.

وی عنوان کرد: ورود گرد و غبار کشور عراق به چهارمحال و بختیاری موجب کاهش دید افقی و کیفیت هوا در این استان می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر عبور امواج تراز میانی جو طی سه روز آینده از سطح منطقه است.

وی تصریح کرد: در این مدت افزایش ابر و گاهی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.