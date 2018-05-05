العبادی: دستان خارجی برای دخالت در انتخابات قطع خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: دستان خارجی که قصد دخالت در انتخابات را داشته باشند قطع خواهد شد.

وی افزود: ما رای مان را به مفسدان نمی دهیم و دستان خارجی که قصد دخالت در انتخابات داشته باشند را قطع خواهیم کرد. ما به خانه اول بازنمی گردیم و فجر جدیدی را در عراق محقق خواهیم کرد.

نخست وزیر عراق گفت: پیروزی عراق بر داعش به مثابه معجزه ای بود که دنیا را شگفت زده کرد. با وجود همه موانعی که پیش رو ما قرار گرفت اعم از افتادن سلاح ما در دست داعش و آواره شدن ۵ میلیون نفر اما موفق به پیروزی شدیم و به وعده ها وفا کردیم. پیروزی عراقی ها در آکادیمی های دنیا تدریس می شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت فراهم شدن نیازها و خدمات و رفع کاستی ها و تاکید بر بهبود اوضاع معیشی مردم عراق بیان کرد: وحدت عراق و ممانعت از تجزیه آن و آزادسازی اراضی کشور که با جانفشانی عراقی ها انجام شد دستاورد بزرگ و تاریخی است که باید حفظ شود و پیروزی دوم رقم زده شود.

العبادی گفت: آینده عراق بهتر خواهد بود.