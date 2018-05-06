شرط تعطیل نشدن مراکز علمی کاربردی دستگاههای دولتی

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حذف مراکز علمی کاربردی وابسته به دولت براساس بخشنامه رئیس جمهور، گفت: آن دسته از مراکز علمی کاربردی که وابسته به دستگاه‌های دولتی هستند، برای ادامه فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شده و در صورتی این کار صورت نگیرد، بسته می شوند.

وی ادامه داد: در مجموع یک مصوبه دیگری نیز وجود که فعالیت این مراکز را محدود می کند.

وزیر علوم در پاسخ به این سئوال که دراین صورت آیا مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های دولتی، حذف خواهند شد، گفت: در واقع این واحدها می توانند، مدیریت موسسین خود را به یک گروه دیگری که احیانا ممکن است از همان مجموعه باشد، منتقل کرده و بعد مجوز خود را تبدیل کنند.

به گزارش مهر، بر اساس ابلاغیه رئیس جمهور به وزرای علوم و بهداشت، بر حسب تصمیم دولت، مراکز علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی، باید حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تعطیل یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار شوند.

مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم پیش از این درباره وضعیت دانشجویانی که در این مراکز درحال تحصیل هستند گفته بود: این دانشجویان می توانند به تحصیل خود ادامه دهند، هیچ وقت در هیچ بخشنامه ای وضعیت دانشجویان جاری بهم زده نمی شود، ما حتی اگر لازم باشد، هر گونه هماهنگی برای ادامه تحصیل جاری این دانشجویان خواهیم داشت.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: این همه دانشگاه خوب وجود دارد که دستگاه های اجرایی می توانند از پتانسیل آنها به جای راه اندازی دانشگاه استفاده کنند