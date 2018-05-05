۱۴ میلیارد تومان به اشتغال زایی جوانان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، ژاله فرامرزیان، اشتغال جوانان را یکی از اصلی ترین نیازهای آنان برشمرد و گفت: بخشی از اعتبارات سال ۹۶ که از محل ۲۷ صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در اختیار داشتیم را به حوزه اشتغال جوانان اختصاص دادیم.

فرامرزیان با بیان اینکه بخشی از اعتباراتی که برای جوانان تخصیص یافته بود با انعقاد تفاهم نامه عاملیت به صندوق کارآفرینی امید سپرده شده بود گفت: در این تفاهم نامه جوانان در قالب شیوه نامه ای، موفق به اخذ اعتباراتی می شوند ولی این روند رضایت کامل وزارت خانه را در بر نداشت.

وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال زایی برای جوانان خواستار کشف بهترین الگو بودیم تصریح کرد: پس از مطالعه و تحقیق دو ماهه صندوق قرض الحسنه رسالت را به عنوان عاملی جدید در بخش خصوصی برگزیدیم.

فرامرزیان ضمن اشاره به اینکه بانک رسالت تنها بانک قرض الحسنه خصوصی در ایران است خاطر نشان کرد: این بانک به طراحی چرخه ای برای اشتغالزایی جوانانپرداخته است. این چرخه شامل پنج مجموعه است که خود بانک نیز در این چرخه ارزشی قرار دارد.

وی ادامه داد: یک مرکزپژوهشی در این چرخه به بررسی و مطالعه پیرامون زمینه های اشتغال پرداخته و شرکتی دیگر در این چرخه به بازاریابی می پردازد، بانک عامل اعتبارات لازم را از وزارت ورزش و جوانان دریافت کرده و تخصیص می دهد و مجموعه دیگری به راه اندازی کارگاه مورد نظر جوانان می پردازد و نیروی انسانی را تامین می کند و در نهایت شرکتی دیگر فروش تضمینی محصولات تولید شده به دست جوانان ایرانی را کنترل می کند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزیر ورزش و جوانان عدم توانایی در پرداخت اقساط وام ها را آفتی برای کسب و کار جوانان دانست و گفت: در این چرخه جدید که با بررسی و تحقیق فراوان آن را برگزیدیم ، دغدغه عدم موفقیت جوانان در پرداخت اقساط منتفی است. همچنین برای دریافت وام نیاز به تضامین معتبر بود که جوانان فاقد شغل، قادر به ارائه این چنین ضمانت هایی نبودند. اما توانستیم این مشکل را برطرف کنیم.

فرامرزیان عدم شناخت کافی از مراحل گردش شغلی و عدم تسلط جوانان بر فرصت های شغلی را آفتی دیگر برای وام های اشتغال زایی برشمرد و گفت: عملا در این گونه موارد مشکل جوانان حل نمی شد و آنها بدهکار نیز می شدند. اما در این مدل جدید پس ازاعطای وام، جوانان حتما شاغل می شوند و متقاضیان اشتغال در چرخه بسیار کاملی قرار گرفته و از دغدغه عدم توانایی باز پرداخت اقساط رها می شوند.

وی سهم وزارت ورزش و جوانان در اعتبار اولیه برای انعقاد تفاهم نامه عاملیت وام اشتغال زایی را رقم ۱۴ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این طرح به صورت مستقیم پس از مراحل اجرا توسط وزارتخانه رصد می شود و در مراحل بعدی، شیوه های اعطای وام صندوق کارآفرینی امید و بانک رسالت مورد برسی های بیشتر قرار می گیرد تا بهترین روش که ظرفیت مناسبی برای افزایش تولید ملی را داشته باشد انتخاب شود و مورد اهتمام جدی تر قرار گیرد.

ژاله فرامرزیان شفاف سازی ایجاد شده در این طرح را ارزنده دانست و گفت: تمامی مراحل اشتغال زایی جوانان به این شیوه نوین در یک سامانه الکترونیکی ثبت می شود. از آنجایی که این سامانه برای ثبت درخواست متقاضیان و عرضه کنندگان باعث حذف واسطه ها شده است از هرگونه امکان رانت خواری نیز مبرا است. همچنین ما و سایر دستگاه های نظارتی قادر خواهیم بود به صورت آنلاین، روند هزینه شدن آن منابع تخصیص یافته را کنترل کنیم.

وی با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال گفت: در این طرح که فراهم آورنده بستری مناسب برای تولید محصولات ایرانی است، از کالای ایرانی حمایت می شود و از نظر کیفی مورد بررسی قرار گرفته و عرضه می شود.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی با تاکید بر تلاش وزارت ورزش و جوانان برتوسعه آسان ترین راه های کسب درآمد در میان جوانان اعلام کرد: در این تفاهم نامه که همزمان با هفته جوان منعقد شد به کسب و کار های خانگی نیز اهمییت فراوانی داده شده می شود و برای متقاضیان آموزش های لازم نیز در نظر گرفته شده است. جامعه هدف این بخش از برنامه توسعه اشتغال مناطق روستایی و شهر های کوچک هستند.

وی با بیان اینکه پیش از این بانک رسالت در شهرهای کوچکی همچون گلباف کرمان موفق به راه اندازی کسب و کارهای خانگی بوده است تصریح کرد: اگر پاسخ مورد انتظار ما برآورده شود به زودی رقم این قرارداد را افزایش خواهیم داد.

فرامزیان تولید کالای ورزشی ایرانی را یکی از اولویت های منظور شده در تفاهم نامه با بانک رسالت اعلام کرد و خاطر نشان ساخت: وزارت ورزش و جوانان و مخاطبانش که بیش از ۲۰میلیون نفر هستند قادرند برای تحقق کامل شعار سال، چرخه اشتغال از ابتدا تا انتها که خرید و حمایت از کالای ایرانی است را کامل کنند.

وی وجود حس مالکیت را اهرمی برای بالابردن سطح کیفی محصولات تولید شده برشمرد و افزود: وقتی جوان ایرانی بداند که اولین مصرف کننده محصولاتش خودش و نزدیکانش هستند برای ارتقا کیفیت با غیرت بیشتری تلاش خواهد کرد.

در خاتمه ژاله فرامرزیان با بیان اینکه قرارداد عاملیت میان وزارت ورزش و جوانان و بانک رسالت برای اجرای طرح یاد شده به صورت پایلوت، همزمان با هفته جوان منعقد شده است تصریح کرد: گزارش کامل روند اجرای قرارداد به صورت ماهانه به وزارتخانه ارائه می شود و چنانچه بازخورد خوبی داشته باشیم اعتبارات مناسبی را از بخش تملک ۲۷صدم درصد از ۹ درصد مالیات برارزش افزوده را با این مدل برای اشتفال زایی جوانان تخصیص خواهیم داد.