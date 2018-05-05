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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۵۰

سعید فتاحی:

پیشنهاد سرمربیان لیگ در خصوص مسابقات لیگ برتر لحاظ می‌شود

پیشنهاد سرمربیان لیگ در خصوص مسابقات لیگ برتر لحاظ می‌شود

مدیر مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: پیشنهاد سرمربیان در خصوص تمامی موارد مسابقات لیگ لحاظ می ‌شود.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فتاحی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: هر ساله در پایان مسابقات لیگ برتر سازمان لیگ ‏جلسات هم اندیشی و آسیب شناسی مسابقات لیگ برتر را با حضور سرمربیان لیگ برتری برگزار می کنیم. در این جلسه، ‏نظرات مربیان مختلف را می شنویم و در صورتیکه این نظرها با قوانین مغایرتی نداشته باشد نظرات این عزیزان را در فصل ‏آتی را اعمال می کنیم.

‏وی افزود: در ضمن طبق اعلام قبلی سازمان لیگ، قرعه کشی لیگ برتر در این فصل دو ماه زودتر از شروع مسابقات یعنی روز ۹ خرداد ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.‏

کد مطلب 4288316

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