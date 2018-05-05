به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فتاحی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: هر ساله در پایان مسابقات لیگ برتر سازمان لیگ ‏جلسات هم اندیشی و آسیب شناسی مسابقات لیگ برتر را با حضور سرمربیان لیگ برتری برگزار می کنیم. در این جلسه، ‏نظرات مربیان مختلف را می شنویم و در صورتیکه این نظرها با قوانین مغایرتی نداشته باشد نظرات این عزیزان را در فصل ‏آتی را اعمال می کنیم.

‏وی افزود: در ضمن طبق اعلام قبلی سازمان لیگ، قرعه کشی لیگ برتر در این فصل دو ماه زودتر از شروع مسابقات یعنی روز ۹ خرداد ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.‏