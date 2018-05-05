به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کره شمالی امروز شنبه اعلام کرد که دست یابی به ساعت واحد «اولین گام عملی» برای سرعت بخشیدن به فرایند «یکی شدن» میان دو کُره است.

این در حالیست که بر اساس اعلام روزنامه گاریدن، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در دیدار خود با مون جائه این رئیس جمهوری کره جنوبی در ۲۷ آوریل سال جاری میلادی وعده داده بود که ساعت رسمی کشورش را با ساعت رسمی کره جنوبی هماهنگ کند.

بر این اساس کره شمالی که در سال ۲۰۱۵ میلادی و به دنبال افزایش تنش ها با همسایه جنوبی خو ساعت این کشور را نیم ساعت عقب کشیده بود؛ امروز دوباره با جلو آوردن نیم ساعتی زمان، اعلام کرد که ساعت رسمی پیونگ یانگ را با ساعت رسمی سئول هماهنگ کرده است.

گفتنی است خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) چندی پیش اعلام کرد که پیونگ یانگ در تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی و برقراری صلح در شبه جزیره کره، آزمایش‌های هسته ای و موشکی خود را فوراً به حالت تعلیق در آورده و یک مرکز آزمایش هسته ای در شمال این کشور را تعطیل کرده است.

این در حالیست که طبق برنامه ریزی‌های انجام شده «مون جائه این» رئیس جمهوری کره جنوبی دهم اردیبهشت ماه با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دیدار کرد.

همچنین «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نیز قرار است تا چند هفته آینده با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دیدار کند.