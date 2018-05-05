رونق فضای کسب و کار نیازمند حمایت جدی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی روز شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور علی رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، قربانی معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی کشور در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: وضعیت واحدهای تولیدی در کشور نگران کننده است و همه باید کمک کنند تا از این شرایط خارج شویم.

وی اضافه کرد: وقتی فضای کسب و کار سیر نزولی دارد و شرایط بدتر شده باید دولت با جدیت وارد کار شده و حمایتی عملی از تولیدکننده داشته باشد تا شاهد بروز مشکلات بیشتر نباشیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار همه مشکلات این روزها شاهد نوسان قیمت ارز هستیم که این موضوع نیز برخی از واحدهای تولیدی را تحت تاثیر پیامدهای خود قرار داده لذا از اداراتی مانند امور مالیاتی، تامین اجتماعی و دستگاههای خدمات رسان انتظار داریم شرایط تولیدکننده را درک کرده و همکاری لازم را داشته باشند.

محمدی اضافه کرد: در شرایطی که اقتصاد ما بانک محور است باید مدیران بانکها از همه اختیارات خود استفاده کنند تا موانع تولید برداشته شود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در کنار نوسان قیمت ارز در برخی واحدها به دلیل فرسودگی و برخی بدلیل مشکلات فروش محصول با چالش های جدی تری روبرو هستند که این وضعیت باید بهبود یابد.

محمدی تامین نقدینگی، مواد اولیه، بازاریابی و فروش و تسهیلات کم بهره را برای رونق تولید موثر دانست.