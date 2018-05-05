چین و نیجریه، قرارداد ۲.۵ میلیارد دلاری سوآپ ارزی امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، بانک مرکزی نیجریه (سی‌ان‌بی) یک قرارداد سوآپ ارزی ۲.۵ میلیارد دلاری با بانک خلق چین امضا کرده است تا نقدینگی محلی لازم را برای تراکنش‌های تجاری ملی فراهم کند. این خبر را روزنامه پانچ، با اشاره به گفته‌های یک مقام رده‌بالای بانک مرکزی نیجریه منتشر کرده است.

این قرارداد که نتیجه مذاکرات فشرده ۲ ساله این دو کشور است، با هدف تسهیل تجارت دوجانبه، سرمایه‌گذاری و تقویت پایداری مالی هر دو کشور، همچنین کاهش مشکلات مربوط به استفاده از ارز سوم در تراکنش‌های تجاری دوجانبه، شکل گرفته است.

به گفته این روزنامه، مراسم امضای قرارداد در پکن برگزار شده است.

قبلا در سال ۲۰۱۴، معاون بانک مرکزی نیجریه، کینزلی موگالو، گفته بود که ۸۵ درصد ذخیره ارز خارجی این کشور به دلار آمریکاست و در شرایطی که این کشور به دنبال توسعه تجارت جهانی خود است باید میزان یوآن چین را در ذخایر خود افزایش دهد.

موگالو در آن زمان گفت: برای ما روشن است که آینده اقتصاد و تجارت بین‌الملل تا حدود زیادی به سوی چین تغییر پیدا خواهد کرد. در نهایت یوآن یک ارز جهانی قابل تبادل خواهد بود.