به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس فرانسه امروز شنبه اعلام کرد که ۲ هزار پلیس را در پاریس پایتخت مستقر کرده است تا آمادگی های لازم را برای راهپیمائی اعتراضی مردم در سالروز پیروزی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور داشته باشد.

این در حالیست که هزاران نفر اعلام کرده اند که به تظاهرات هائی که در هفته های اخیر علیه سیاست های اقتصادی ماکرون آغاز شده و در روز جهانی کارگر در اول ماه می نیز شدت گرفت، خواهند پیوست.

معترضان در این باره اعلام کرده اند که قصد دارند روز پیروزی ماکرون در انتخابات سال گذشته را برای وی همانند یک روز تعطیل کنند.

راهپیمایان معترض پلاکاردهائی در دست دارند که روی آن ها نوشته است: ماکرون بس است، به سوی پیشرفت انسانی، به سوی جمهوری ششم و ... .

این در حالیست که برخی از رسانه ها اعلام کرده اند که هر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان در این راهپیمائی اعتراضی اضافه می شود.