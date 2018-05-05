چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش در حمله به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در این جلسه که مستشار دادگاه خانواده شهدا، وکلا و نماینده دادستان تهران حضور داشتند به اتهامات متهم ردیف سوم رسیدگی شد.

قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه با اشاره به موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت نظم و سکوت در جلسه از ر. ب. خواست در جایگاه حاضر شده و به دفاع از خود بپردازد.

قاضی صلواتی پس از حاضر شدن متهم در جایگاه خطاب به وی گفت: معاونت در افساد فی‌الارض مستوجب اعدام، جعل شناسنامه و کارت ملی و خرید، حمل و نگهداری اسلحه و مهمات سبک و سنگین اتهامات شما است. لطفاً در راستای اتهامات به دفاع از خود بپردازید.

متهم گفت: من مربی باشگاه ورزشی هستم و یک روز که از باشگاه برمی‌گشتم الف. به درب منزل ما آمد و به من گفت که چند نفر از آشنایانم می‌خواهند وارد کشور شوند بیا با هم به سراغ آن‌ها برویم.

وی ادامه داد: من هم، چون به الف. بدهکار بودم و او قرار شده بود بابت این کار مقدار پولی به من بدهد پیشنهاد او را قبول کردم.

قاضی صلواتی پرسید: یعنی شما نمی‌دانستید که آن‌ها چه کسانی هستند و با چه هدفی اینگونه وارد کشور می‌شوند؟

متهم پاسخ داد: خیر من اصلاً آن‌ها را نمی‌شناختم و فقط می‌دانستم که از آشنایان الف. هستند و، چون به الف. بدهکار بودم پیشنهادش را قبول کردم.

وی گفت: پس از مراجعه به مکان موردنظر آن‌ها را نیافتیم، اما با کمی جستجو پس از حدود ۲۰ دقیقه آن‌ها را پیدا کرده و به داخل آوردیم.

قاضی صلواتی گفت: خیر، براساس گزارش‌ها این افراد در آنجا گم شده بودند و، چون شما راه بلد بودید الف. از تو خواسته بود که بروید و راه را برای آن‌ها پیدا کنید شما از اعضای فعال گروهک‌های تکفیری بوده‌ای لذا با دادگاه صادق باشید.

متهم گفت: پس از رفتن به مرز و آوردن آنها، آن‌ها را به خانه یکی از دوستان بردیم و حدود یک هفته در آنجا اسکان داشتند و پس از یک هفته دوباره آن‌ها را به یک خانه دیگر منتقل کردیم.

قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران خطاب به متهم گفت: مگر قرار نبود شما پول بگیری و آن‌ها را به داخل بیاوری پس برای چه آن‌ها را این چند روز همراهی می‌کردی؟

متهم پاسخ داد: چون هنوز پولم را از الف. نگرفته بودم آن‌ها را همراهی می‌کردم تا بتوانم پولم را بگیرم.

قاضی صلواتی با اشاره به اظهارات متهمان دیگر گفت: براساس اظهارات س. به شما پول داده تا به خانواده‌اش برسانی شما چقدر پول گرفتی و کجا به آن‌ها تحویل دادی؟

متهم: من این فرد را اصلاً نمی‌شناسم و نه می‌دانم خانه و خانواده‌اش کجا هستند. من اصلا از این فرد پول و دلار نگرفته‌ام.

قاضی صلواتی مجدداً خطاب به متهم ردیف سوم گفت: براساس اقاریر، اظهارات و گزارشات شما می‌دانستید که این افراد یک تیم تروریستی هستند و با چه هدفی به ایران آمده‌اند بنابراین در حرف‌هایتان صداقت داشته باشید.

قاضی صلواتی گفت: شما در وارد کردن اسلحه‌ها به آن‌ها کمک کرده‌ای.

متهم گفت: من اصلا خبر نداشتم و نمی‌دانستم که کار آن‌ها در ایران چیست.

قاضی صلواتی به اقاریر و گزارشات پرونده استناد کرد و گفت: شما نظر دو نفر را جلب کرده بودید که به حرم مطهر امام رضا (ع) رفته و مکان‌های حساس آن را برای انجام عملیات تروریستی مشخص کنند شما به دو نفر پیشنهاد دادید که در حرم امام رضا (ع) عملیات انتحاری انجام دهند.

متهم: خیر من اصلا چنین کاری نکردم.

قاضی صلواتی گفت: پس لطفا درباره ارتباط خود با گروهک تروریستی داعش توضیح دهید.

متهم: من هیچگونه ارتباطی با داعش نداشته‌ام که می‌توانید این موضوع را بروید و پرس و جو کنید.

مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: پس چرا آن‌ها را برای وارد شدن به ایران کمک کردی و آن‌ها را در ایران اسکان دادی؟

متهم: من نمی‌دانستم آن‌ها برای چه آمده‌اند و فکر می‌کردم از آشنایان الف. هستند.

مستشار دادگاه: مگر شما کمربند انتحاری آن‌ها را در زمان ورود ندیده بودی؟

متهم: خیر من اصلا ندیدم.

پس از اظهارات ضدو نقیض متهم و عدم صداقت دربیاناتش، نماینده دادستان با کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه قرار گرفته و بخشی از اقاریر متهم را قرائت کرد.

نماینده دادستان تهران گفت: براساس اقاریر و اظهارات، این متهم گفته است که آن‌ها مقدار زیادی اسلحه و مهمات به همراه داشتند که از من خواستند برایشان بیاورم یا در بخش دیگری از اقاریر خود

گفته است زمانی که آن‌ها وارد می‌شدند من از یکی از آن‌ها پرسیدم که برای چه کمربند انفجاری به خود بسته‌اید که آن‌ها پاسخ دادند که اگر ما را گرفتند بتوانیم خود را منفجر کنیم.

نماینده دادستان ادامه داد: براساس اقاریر س. یکی دیگر از متهمین گفته است که ر. ب. از نظر مدیریتی بسیار کاربلد است و بسیار مورد اطمینان ق. بوده است.

نماینده دادستان در ادامه به سابقه کیفری متهم هم اشاره‌ای داشته و گفت: این متهم در سال ۸۶ سابقه بازداشت داشته که جرم وی قاچاق اسلحه و حمل و نگهداری ادوات جنگی بوده است این فرد علاوه بر شغل مربی‌گری خرید و فروش خودرو را هم انجام می‌داده است وی دچار فقر مالی نبوده است.

نماینده دادستان خطاب به ریاست دادگاه گفت: متهم در این عملیات تروریستی تا زمان انجام آن در تهران، با آن‌ها همکاری داشته است.

نماینده دادستان با توجه به اظهارات متناقض متهم خطاب به متهم چند سوال پرسیده و گفت: آقای ر. ب. شما در اقاریر خود گفته‌اید که این‌ها از همان بدو ورود با خود جلیقه انفجاری، کلت و کلاش داشته‌اند. چرا همان زمان که این موضوع را فهمیدید از آن‌ها جدا نشدید؟ براساس گزارشات آن‌ها در مدتی که در استان کرمانشاه بوده‌اند گفته بودند که برای تبلیغ داعش آمده‌اند با توجه به آگاهی شما از این موضوع چرا از آن‌ها جدا نشدید؟

نماینده دادستان خطاب به متهم پرسید: شما در زمان ورود آن‌ها به کشور از آن‌ها پرسیده‌اید که برای چه جلیقه انفجاری به خود بسته‌اید و آن‌ها پاسخ داده‌اند اگر دستگیر شدیم خود را منفجر کنیم. با آگاهی شما به این موضوع چرا شما از آن‌ها جدا نشدید؟ سوال دیگر من این است که اگر شما از اهداف آن‌ها خبر نداشتید پس چرا مداوم آن‌ها را از خانه‌ای به خانه دیگر منتقل می‌کردید و حتی ماشین‌هایتان هم تغییر می‌کرد. چرا وقتی که فهمیدید آن‌ها موادی شیمیایی را برای ساخت بمب می‌خواهند با آن‌ها همکاریتان را ادامه دادید؟ آیا از خودتان نپرسیدید که چرا آن‌ها چندین بار خانه‌َشان را عوض می‌کنند و منظورشان از امن نبودن خانه چیست؟

نماینده دادستان مجدداً‌خطاب به متهم گفت: آیا افراد عادی در رفت و آمدها و سفر به تهران احتیاج به اسکورت دارند؟ آیا شما در تیم اسکورت آن‌ها نبودید؟ آیا شما نبودید که آن‌ها را از گلوگاه‌های امنیتی عبور می‌دادید؟

نماینده دادستان تهران خطاب به قاضی صلواتی گفت: آقای قاضی بر اساس گزارش وزارت اطلاعات از تیم تروریستی و منزلی که متهم برای آن‌ها تهیه کرده است اقلامی همچون سه قبضه کلاش، یک قبضه کلت، یک قبضه مسلسل، چهار کمربند انتحاری، سه جلیقه انتحاری، خشاب، نارنجک، صداخفه‌کن، مواد شیمیایی پیش‌ساز بمب، ۵۰ متر فیتیله، ۵۰ عدد چاشنی، تایمر، کیت انفجاری و لوازم فنی ساخت اسلحه کشف شده است. همچنین تعدادی گلوله توپ، خمپاره، مین، خمپاره فسفری، نارنجک و مین والمر کشف گردیده که توسط این متهم مخفی شده بودند.

پس از قرائت اظهارات متهم ردیف سوم پرونده، توسط نماینده دادستان، قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: دفاعیات خود را در این رابطه بیان کند.

متهم ردیف سوم گفت: به هیچ وجه از این جریانات اطلاعی نداشتم.

قاضی صلواتی گفت: شما گلوله‌های دست دوم به آن‌ها دادی که باز کنند و از مواد آن در جلیقه‌های انفجاری استفاده کنند.

متهم در پاسخ گفت: حتی یک گلوله توپ هم به آن‌ها ندادم.

قاضی صلواتی گفت: پس مواد جلیقه‌های انفجاری که در مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی (ره) منفجر شد از کجا آمده بود؟ شما ده کیسه ۴۰ کیلویی کود شیمیایی برای تیم ترور فراهم کردی اظهارات شما توسط نماینده دادستان نیز قرائت شد. اما همچنان با دادگاه صادق نیستید.

متهم پاسخ داد: در مورد مواد اولیه بمب آقای م؛ که اهل کرج بود به من گفت: که این ها را برای باغ و کشاورزی می‌خواهیم.

قاضی صلواتی گفت: شما دو بار تیم ترور را به غرب کشور بردید. شما که مسئول باشگاه ورزشی بودید پس چرا تیم ترور را جابجا می‌کردید؟

متهم گفت: یک بار آن‌ها را بردم؛ و من از نیت آن‌ها اطلاع نداشتم و بخاطر پول این کار را کردم.

قاضی صلواتی گفت: چند قبضه اسلحه و نارنجک به آن‌ها دادید.

متهم گفت: ۴ قبضه اسلحه کلاش فراهم کردم.

قاضی صلواتی گفت: آن‌ها به تو گفتند که مواد اولیه برای ساخت بمب را برای کشاورزی می‌خواهند آیا به آن‌ها شک نکردی؟ برخی از متهمان در دادگاه به اظهارات شما می‌خندند اظهارات شما متناقض است.

مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: آیا شما سازنده بودی که هرکس نارنجک، اسلحه، تبلت یا لپ‌تاپ می‌خواست به شما مراجعه می‌کرد؟

قاضی خطاب به متهم گفت: شما در یک مرحله ۳۲۵ هزار دلار پول داعش را از عراق وارد ایران کردید و تحویل تیم ترور دادید و تا آخرین لحظه آن‌ها را اسکورت می‌کردید.

متهم ردیف سوم پاسخ داد: من فریب خوردم.

قاضی صلواتی گفت: فریب چه کسی را خوردی؟

متهم پاسخ داد: من فریب پول را خوردم و داعشی را وحشی می‌دانم.

قاضی صلواتی گفت: آیا بازجویی‌های خود در وزارت اطلاعات و دادسرا را قبول داری؟

متهم پاسخ داد:‌بله.

قاضی گفت: پس اگر قبول داری که مشکلی وجود ندارد.

قاضی صلواتی در ادامه گفت: وقتی تیم ترور تصمیم گرفت برای عملیات به تهران بیاید شما دو نفر را جذب کردی که جاده را پاک کنند. چه مقدار پول به آن‌ها دادی؟ براساس اقاریرخود شما که در پرونده موجود است، شما در سه‌راهی کرمانشاه به نهاوند مستقر می‌شوی و هنگامی که مطمئن شدی که امکان عبور تیم ترور فراهم است با همکاری شما تیم ترور از ایست و بازرسی رد می‌شود.

متهم پاسخ داد: بنده به هیچ وجه به نهاوند نرفتم.

قاضی صلواتی گفت: شما دو بار تیم ترور را به منزل خود دعوت کردید آیا این برای شما افتخار محسوب می‌شد؟

متهم پاسخ داد: مقداری از آن‌ها پول گرفتم.

قاضی گفت: شما که مدام از آن‌ها پول می‌گرفتی.

متهم پاسخ داد: نیاز داشتم.

قاضی صلواتی گفت: شما ۴ بسته نیم‌کیلویی میخ سه‌سانتی تهیه کردی و تیم ترور این میخ‌ها را در کمربند انتحاری به‌کار برد. آیا این اتهام را قبول داری؟

متهم پاسخ داد: من از نیت آن‌ها اطلاع نداشتم. گفتند نیاز دارند بنابراین برای آن‌ها فراهم کردم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: مجموعه اقدامات شما را به‌صورت خلاصه‌وار در اینجا مرور می‌کنیم، همراهی با الف. ص. متهم ردیف دوم پرونده، مستقر نمودن تیم ترور بعد از ورود در منزل ک. تلاش جهت استقرار تیم ترور در منزل ف. تهیه منزل استیجاری در منزلی در غرب کشور، شناسایی و تصویربرداری از حرم امام رضا (ع) در مشهد، شناسایی مسیر امن جهت انتقال تیم ترور در مشهد، اخذ ۲۰۰ دلار از تیم تروریستی در دو مرحله، انتقال تیم ترور به ثلاث باباجانی در دو نوبت، تهیه لپ‌تاپ، کارت ملی جعلی و سلاح و حضور در سه راهی کرمانشاه به نهاوند و پاکسازی جاده و دعوت از تیم ترور به منزل در دو مرتبه از جمله اتهامات شما است.

قاضی صلواتی ادامه داد: به نظر دادگاه اگر اقدامات شما نبود، عملیات تروریستی مجلس شورای اسلامی انجام نمی‌شد. شما مقدمات را فراهم کردی چه مشکلی با نظام جمهوری اسلامی ایران داری؟

متهم پاسخ داد: من نمی‌دانستم، اصلاً اهل این کارها نیستم بخاطر پول این کار را کردم؛ و با نظام جمهوری اسلامی مشکلی ندارم و خودم را یک ایرانی می‌دانم.

مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: ایا شما نمی‌دانستی که نگهداری و خرید سلاح جرم است؟

متهم پاسخ داد: من چیزی به آن‌ها ندادم.

مستشار دادگاه گفت: چگونه مدعی می‌شوی که به آن‌ها سلاح ندادی؟ تمام این کارها توسط شما انجام شده است و همه تجهیزات را شما فراهم کردی.

متهم پاسخ داد: من بخاطر پول این کارها را کردم و اصلاً الف. ص. متهم ردیف دوم پرونده را نمی‌شناسم.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و اظهارات الف. ص. متهم ردیف دوم پرونده را در مورد ر. ب. متهم ردیف سوم قرائت کرد.

وی ادامه داد: در اظهارات الف. ص. آمده که به دلیل عدم شناخت مناسب از منطقه ر. ب. را وارد عملیات می‌کند؛ و ر. ب. نیز در انتقال تیم تروریستی همکاری داشته است.

نماینده دادستان در ادامه اظهارات س. م. متهم ردیف اول پرونده را در مورد ر. ب. متهم ردیف سوم قرائت کرد.

وی ادامه داد: در اظهارات آقای س. م. در صفحه ۲۵۲ جلد پنجم پرونده آمده ر. ب. کاملاً مورد اعتماد ق. بود و تیم را به شهری در غرب کشور منتقل کرد؛ و جهت تهیه خانه امن و غذا و آذوقه مورد نیاز اقدام کرد و تهیه و خرید سلاح و مهمات توسط ر. ب. صورت گرفت.

نماینده دادستان همچنین اظهارات ع. ق. در مورد ر. ب. را نیز قرائت کرد و گفت: طبق اظهارات ع. ق، ر. ب. تعدادی اسلحه داخل گونی آورده و بعد از چند روز سری دوم اسلحه‌ها را آورد و سه قبضه کلاشینکف و یک قبضه سلاح به همراه صدا خفه‌کن و مقداری فشنگ و تعدادی گلوله توپ و خمپاره و موبایل تحویل داد.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شناسنامه جعلی که برای م. فراهم کردی در خانه تیمی کشف شده است. در مورد قوطی‌های خالی رب گوجه فرنگی که برای ساخت نارنجک و بمب دست‌ساز تهیه شد، توضیح دهید.

قاضی خطاب به متهم گفت: متن اظهارات متهم ردیف اول و دوم پرونده توسط نماینده دادستان قرائت شد. چنانچه توضیحی دارید در دفاعیات خود بیان کنید.

متهم پاسخ داد: من فریب خوردم و تقاضای بخشش دارم.

در ادامه جلسه قاضی پرونده از وکیل متهم خواست به دفاع از وی بپردازد و وکیل در ادامه گفت: حقیقتا گروه حقیر داعش و حامیان آنها کوچکترین ارزشی برای دفاع ندارند و لایق حیات نیستند و هیچ وکیل باشرفی حاضر نیست به دفاع از داعش و داعشیان بپردازد؛ اما بر اساس قانون باید این وظیفه را به انجام برسانیم تا رسیدگی به اتهامات به صورت عادلانه انجام شود و رعایت این قانون از طرف قوه قضاییه و دادگاه سند افتخار بسیار بزرگی است تا دشمنان بدانند کشور ایران مبتنی بر احکام اسلامی است و دادگاه عادل برگزار می کند که پیرو امام علی (ع) است که تا آخرین نفس وصیت نمود حقوق ضارب مورد حمایت باشد و این درحالی است که در کشورهای آمریکایی و اروپایی یا کشورهای به ظاهر اسلامی در منطقه بدون اثبات جرم ظلم های زیادی صورت می گیرد.

وکیل متهم ادامه داد: اکنون وظیفه قانونی خود می دانم که با توجه به پرونده و دلایل و کیفرخواست و مذاکرات و دفاعیات موکلم آنچه بر اساس حق و حقیقت است از متهم دفاع کنم چرا که 18 نفر از مردم بیگناه در این حادثه تروریستی مظلومانه شهید شده اند.

وی پرسید: در خصوص متهم ردیف سوم ( ر. ب ) چند سوال می کنم. یک اینکه این اقاریری که در پرونده است را آیا قبول دارید؟

متهم: برخی را قبول دارم و برخی را خیر.

وکیل: هر کدام را که قبول ندارید بگویید.

متهم: آنچه که انجام دادم به خاطر پول بود، گول پول را خوردم.

وکیل در ادامه گفت: تشخیص این اظهارات برعهده قاضی دادگاه است و سوال دوم اینکه آیا به این اتهامات تروریستی شما آگاهی داشتید و عالم به این اقدام تروریستی بودید؟

متهم: من راضی و حاضر نیستم برای کشورم و ایرانی این اتفاقات بیفتد.

وکیل: قصد شما از انجام اقداماتی که توسط معاون دادستانی قرائت شد چه بوده است؟

متهم: من به غیر از پول هیچ کاری نکرده ام .

وکیل: من می خواهم از شما دفاع کنم اگر شما توضیح بدهید از این عملیات تروریستی اطلاعی نداشتید می توانم برای شما کاری انجام بدهم که در پاسخ متهم گفت: من به غیر پول هیچ قصدی نداشتم.

در ادامه وکیل پرسید: فاصله زمانی آخرین دیدار شما با گروه تروریستی تا زمان عملیات تهران چه مدت بود؟

متهم: بعداز سه چهار روز من مطلع شدم و از طریق ماهواره ها دیدم.

در ادامه وکیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را مبنی بر اظهار ندامت و توبه برای متهم قرائت کرد و گفت: اگر شما فکر می کنید این جرائم را انجام داده اید از دادگاه تقاضای عفو کنید.

متهم گفت: من تقاضای توبه دارم و تعهد می دهم دنبال هیچ کاری نمی روم. توبه می کنم و تقاضای عفو دارم و من اهل این کارها نیستم و نخواهم بود.

وکیل در پایان گفت: با توجه به اظهارات موکلم نسبت به مواردی که ایشان اقرار ندارند و انکار می کنند توجه دادگاه را به رعایت مسائل و سایر ادله می کنم همچنین نسبت به بحث اعلام توبه متهم نیز تقاضای رسیدگی دارم.

قاضی در ادامه روند رسیدگی به این پرونده گفت: جناب (ر. ب) اتهامات جنابعالی دائر بر معاونت فساد فی الارض مستوجب اعدام، جعل شناسنامه و کارت ملی، خرید و حمل و نگهداری مهمات جنگی اعم از سبک و سنگین قرائت شد. آخرین دفاعیات را بیان کنید.

متهم گفت: من توبه نصوح می کنم و از قاضی تقاضای بخشش دارم و پیمان می بندم دنبال هیچ کار قاچاق نروم و داعش را وحشی می دانم؛ من ایرانی هستم عربستان سعودی و ترامپ را وحشی می دانم.

در پایان جلسه رسیدگی به اتهامات عاملین حمله تروریستی به مجلس شواری اسلامی و حرم مطهر امام راحل قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و جلسه را به 16 اردیبهشت به صورت علنی اعلام کرد.