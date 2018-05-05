حریق تانکر ویژه حمل فرآورده های نفتی در کرمان اطفاء شد

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: طی تماس تلفنی در ساعت ۲۳ شب گذشته ۱۴ اردیبهشت ماه با ستاد مرکز فرماندهی عملیات (۱۲۵) این سازمان از طعمه حریق شدن یک دستگاه تانکر ویژه حمل فرآورده های نفتی آگاه شدیم.

وی محل حادثه را خیابان شهرک شهید مطهری اعلام کرد و افزود: با توجه به شدت حادثه بلافاصله با توجه به مسکونی بودن محل حادثه تیم اطفاء حریق این سازمان سریعا در محل حضور یافته و در کمترین زمان ممکن حریق توسط آتشنشانان اطفاء شد.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان بیان کرد: حریق که از قسمت کابین شروع شده بود و در حال پیشروی به مخزن سوخت بود که توسط آتش نشانان مهار شد و از پیشروی آن جلوگیری به عمل آمد.

وی گفت: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است و علت آن در دست بررسی است

مدیر عامل سازمان آتش نشانی همچنین از حریق یک رستوران در ساعت پنج بامداد امروز واقع در بلوار حمزه خبر داد و گفت: در این آتش سوزی آشپزخانه رستوران دچار حریق شده بود که سریعا دو دستگاه خودرو اطفاء حریق به محل آتش سوزی اعزام و آتش توسط آتشنشانان مهار و از سرایت حریق به دیگر قسمتها جلوگیری به عمل آمد.

عسکری همچنین از اطفا حریق یک ساختمان در حال تخریب واقع در خیابان عدالت سخن گفت و زمان وقوع این حادثه را ساعت ۱۰ و ۱۶ دقیقه صبح امروز ۱۵ اردیبهشت ماه اعلام کرد و گفت سریعا دو دستگاه خودرو اطفاء حریق از دو ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام و آتش سوزی که به علت رعایت نکردن اصول ایمنی در تخریب ساختمان رخ داده بود سریعا توسط آتشنشانان اطفاء گردید.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی در پایان گفت: خوشبختانه این حوادث خسارت جانی نداشته است.