به گزارش خبرنگار مهر، مجید یزدان پناه امروز شنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: مطالبات فرهنگیان کرمانشاه تا خرداد سال جاری پرداخت می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مقام شامخ معلمان باید ارج نهاده شود، تأکید کرد: درخواست سی میلیارد ریال کمک به آموزش و پرورش استان کرمانشاه داشتیم.

یزدان پناه تصریح کرد: سی میلیارد ریال به صورت نقدی و تجهیزاتی در روزهای آینده در اختیار استان قرار میگیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از اهدا لب تاپ به دانش آموزان زلزله زده استان و نیز اهدای بسته های حمایتی خبر داد.

وی همچنین بیان کرد: کلاس‌های فوق العاده برای جبران کمبودهای آموزشی در مناطق زلزله زده برگزار شده است و ۱۱۷۰ دانش آموز زلزله زده به اردوی تفریحی علمی اعزام می‌شوند.