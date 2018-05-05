۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۳۷

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه:

مطالبات فرهنگیان کرمانشاه تا خرداد ماه پرداخت می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: مطالبات فرهنگیان استان کرمانشاه تا خرداد سال جاری پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یزدان پناه امروز شنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: مطالبات فرهنگیان کرمانشاه تا خرداد سال جاری پرداخت می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مقام شامخ معلمان باید ارج نهاده شود، تأکید کرد: درخواست سی میلیارد ریال کمک به آموزش و پرورش استان کرمانشاه داشتیم.

یزدان پناه تصریح کرد: سی میلیارد ریال به صورت نقدی و تجهیزاتی در روزهای آینده در اختیار استان قرار میگیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از اهدا لب تاپ به دانش آموزان زلزله زده استان و نیز اهدای بسته های حمایتی خبر داد.

وی همچنین بیان کرد: کلاس‌های فوق العاده برای جبران کمبودهای آموزشی در مناطق زلزله زده برگزار شده است و ۱۱۷۰ دانش آموز زلزله زده به اردوی تفریحی علمی اعزام می‌شوند.

