بیشترین سهم آرم طرح ترافیک به صدا و سیما رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرحسین‌لو در نشست خبری با بیان این که بررسی مدارک ارسالی خبرنگاران از حدود ۱۰ روز قبل و همزمان با ابلاغ آیین‌نامه مربوطه از سوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران آغاز شدگفت: بررسی مدارک خبرنگاران بر اساس ضوابط و مقررات صورت گرفته و بیش از ۴۸۰۰ تقاضا از سوی خبرنگاران به همراه مدارکشان برای دریافت طرح ترافیک در سامانه طرح ثبت شده است.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از بیش از ۴۸۰۰ تقاضا، حدود ۴۰۰ مدرک ثبت شده در سامانه مرتبط با کار خبرنگاری نبوده و یا جعلی و هیچ ربطی به خبرنگاری نداشته است که این مدارک نیز مورد تایید قرار نگرفته است.

پیرحسین‌لو ادامه داد: حدود ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ تقاضا برای دریافت طرح ترافیک در سال جدید به ثبت رسیده است و متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که ثبت برخی از اطلاعات خبرنگاران خارج از عرف و منطق بوده و مشکلاتی را بوجود آورده بود و امسال تلاش شد تا این نواقص کمتر شود.

وی گفت: بر همین اساس امسال تصمیم گرفتیم برای احراز هویت خبرنگاران این افراد معرفی‌نامه‌ای از محل اشتغال یا از تشکل صنفی در سامانه طرح ترافیک ثبت کنند. ضمن اینکه مدارک دیگری نیز برای احراز هویت آنها خواسته شده بود که از آن جمله می‌توان به مدرکی مبنی بر اشتغال مستمر فرد ثبت شود ضمن اینکه خبرنگاران باید یکی از مدارک از جمله بیمه اصلی مرتبط با حوزه کار رسانه‌ای یا بیمه ارشاد و یا ۱۰ اثر منتشر شده را در سامانه ثبت می‌کردند.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران هیچ‌گاه صلاحیت احراز هویت خبرنگاران را نداشته و ندارد گفت: تمامی مدارک اخذ شده در راستای تایید خبرنگاران بوده و شهرداری نیز بر مبنای آن عمل کرده است.

پیرحسین‌لو ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به اینکه برخی از خبرنگاران هنوز مدارکشان تایید نشده است و مدارکشان ناقص بوده زمانی برای آن اختصاص داده شده است تا این افراد بتوانند مدارک خبرنگاری خود را از طریق ایمیل ارسال کنند.

وی ادامه داد: خبرنگارانی که مدارکشان ناقص بوده باید با مراجعه به آپلود کردن مدارک به آدرس ایمیل (reporter-traffic@tehran.ir) مدارک خود را ارسال کنند.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: با توجه به اینه شهرداری تهران هیچ شناختی از فضای داخلی رسانه‌ها نداشت به همین منظور ما نامه‌هایی برای برخی رسانه‌ها ارسال کردیم تا مدیران مسئول رسانه‌ها از بین افرادی که مدارکشان تایید شده، افرادی را انتخاب و در نهایت آنها را برای دریافت طرح به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کنند.

پیرحسین لو افزود: این طرح به این معنا نیست که ما خبرنگاری فرد را تایید یا رد می‌کنیم در واقع مسئولیت این کار به عهده مدیران مسئول رسانه‌هاست.

وی افزود: خبرنگارانی که تا این لحظه مدارکشان تأیید نشده تا فردا و تا زمان وقت اداری فرصت دارند مدارک خود را از طریق ایمیل ارسال کنند.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: از افرادی خبرنگاری که مدارکشان تایید شده نیز تا به امروز ۱۰۰ نفر هنوز پیامک خود را دریافت نکرده‌اند که این هم دلایل خود را دارد که از آن جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شاید پیامک تبلیغاتی آنها بسته بوده و یا در دسترس نبوده‌اند.

پیرحسین‌لو افزود: ارسال پیامک به خبرنگاران معیار دریافت طرح نیست و این افراد باید با مراجعه به سامانه در جریان دریافت طرح خود باشند. به طوریکه در سامانه طرح ترافیک چنانچه آنها مجاز ورود به طرح ترافیک باشند با رنگ سبز در مقابل اطلاعات خودروها ثبت شده است.

وی اضافه کرد: ۱۹ نفر از خبرنگاران نیز با توجه به اینکه اطلاعات خودرو خود را ثبت نام نکرده‌اند هنوز موفق به دریافت پیامک تاییدی نشده‌اند که این موضوع نیز در روزهای آینده انجام می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه نحوه اعتراض به طرح خبرنگاران به هیچ عنوان از طریق تلفن و شبکه‌های اجتماعی پیگیری نخواهد شد گفت: خبرنگاران باید از طریق ایمیل اعتراض خود را اعلام و با نام کد ملی و نام و نام خانوادگی و همچنین درج مدارک جدید منتظر پاسخ باشند.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: تا پایان هفته نیز پاسخ اعتراض خبرنگاران از طریق پیامک داده خواهد شد.

پیرحسین لو افزود: در این مرحله نیز خبرنگارانی که مدارکشان مورد تایید قرار بگیرد از طریق پیامک مطلع می‌شود و در ادامه نیز نسبت به شارژ کارت شهروندی خود به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان اقدام خواهند کرد.

وی ادامه داد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته هیچ خبرنگاری در سامانه طرح ترافیک نبوده است که مدارکش کامل بوده و مورد تایید ما نباشد و ما تلاش کرده‌ایم که آرم طرح ترافیک به تمامی خبرنگاران داده شود.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر نیز برخی از رسانه‌ها با انتشار اخباری تلاش کردند تا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری را تحت فشار قرار بدهند اما ما در روند توزیع آرم طرح ترافیک طبق برنامه‌ریزی انجام شده عمل خواهیم کرد.

وی گفت: معاونت حمل و نقل شهرداری تهران حواسش هست که غیر از خبرنگاران افراد دیگری طرح نگیرند و حتی ما جور فحش و فشارها را خواهیم کشید اما نمی‌گذاریم حق خبرنگاران ضایع شود.

پیرحسین‌لو افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده همه گروه‌های سهمه‌بگیر اعم از معلولان، جانبازان، بیماران خاص، نهادهای دولتی و خبرنگاران باید مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در کارت شهروندی خود شارژ کنند ضمن اینکه در همین کارت باید حداقل مبلغی را برای تردد داشته باشند.

وی گفت: پیشنهاد می‌شود با توجه به تردد گروه‌های تخفیف‌بگیر این افراد مبلغ ۵۰ هزار تومان در کارت خود شارژ کنند.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه دریافت عوارض سالیانه خودرو برای تردد در سطح شهر و مجوز طرح ترافیک الزامی است، گفت: ما برای خبرنگاران این محدودیت را برای زمان ثبت‌نام برداشتیم اما این افراد نیز باید طی روزهای آینده نسبت به اخذ عوارض سالیانه خود اقدام کنند و در غیراین صورت جریمه خواهند شد.

پیرحسین لو افزود: کل سهمیه‌ها در این دوره ۲ هزار نفر بوده که حدود یک سوم نسبت به سال گذشته که ۶ هزار سهمیه بوده کاهش پیدا کرده است.

وی در خصوص معیارهای در نظرگرفته شده برای توزیع آرم طرح ترافیک خبرنگاران گفت: رتبه‌بندی رسانه‌ها توسط وزارت ارشاد، نظم انتشار اخبار و همچنین رتبه‌بندی رسانه‌ها به لحاظ خصوصی و دولتی معیارهایی بوده که برای توزیع آن در نظر گرفته شده است.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان گفت:‌ بیشترین سهمیه برای طرح ترافیک را نیز در اختیار سازمان صدا و سیما قرار داده‌ایم.