بارش تگرگ اردبیل را سفیدپوش کرد/آبگرفتگی و خسارت به شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه همانند روز جمعه شهروندان مناطقی از استان اردبیل بویژه مرکز استان شاهد بارش شدید و رگباری باران بودند، بارشی که طی سال های اخیر کمتر دیده است.

این بارش ها که زمان آن طولانی و در ارتفاعات موجب جاری شدن سیل شد، بخش های وسیعی از مناطق شهری را دچار آبگرفتگی کرد.

علاوه بر بارش باران، بارش شدید و نسبتا بزرگ تگرگ نیز در اردبیل موجب سفیدپوش شدن معابر و مناطق کوهستانی شد.

بارندگی امروز در اردبیل همچون روز جمعه موجب آبگرفتگی مناطق مختلفی از اردبیل بویژه در مناطق حاشیه، شهرک های اقماری و نیز چندین نقطه مرکز شهر شد.

آبگرفتگی با نفوذ به داخل مغازه ها در حاشیه معابر و در محلات با نفوذ به داخل منازل مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد کرده است.

بسیج نیروهای شهرداری اردبیل برای رفع آبگرفتگی

اختلال در تردد، تصادفات ناشی از لغزندگی و نبود دید مناسب و خسارت به تاسیسات موجود در برخی معابر شهری از دیگر پیامدهای بارندگی شدید بعد از ظهر امروز بود.

در پی گستردگی و شدت آبگرفتگی ها در سطح شهر اردبیل معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل از بسیج تمام نیروهای شهرداری اردبیل برای رفع آبگرفتگی ها خبر داد.

شهرام لازمی زارع در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: تلاش نیروهای خدمات شهری در رفع آبگرفتگی معابر همچنان ادامه دارد و مشکلات پیش آمده به سرعت رفع می شود.

وی در تشریح دلایل آبگرفتگی های غیرمعمول در اردبیل تاکید کرد که تداوم بارش سنگین باران در شهر اردبیل و اجرای عملیات عمرانی از جمله اصلاح معابر و پازل کاری باعث تشدید آبگرفتگی در برخی از معابر شده است.

عذرخواهی مدیر شهری از آبگرفتگی؛ نکته‌ای جدید و قابل تحسین

معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل ضمن عذرخواهی از مشکلات به وجود آمده در تردد شهروندان متذکر شد: این آب گرفتگی با ورود سامانه های متعدد بارشی در روزهای عمرانی کاملا غافلگیرانه بوده که با تلاش عوامل خدمات شهری این مشکل حل خواهد شد.

برشمردن اقدامات شهرداری اردبیل برای رفع آبگرفتگی شاید نکته قابل توجه در اظهارات این مدیر شهری نباشد اما عذرخواهی لازمی زارع نکته قابل تحسین و جدیدی است که شاید برای اولین بار گفته می شود و نشاند دهنده مسئولیت پذیری و توجه به نقایص شهری است، ضمن اینکه می تواند مسئولیت پذیری شهرندان را نیز در پی داشته باشد.

گفتنی است بارش ها همچنان در برخی مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل ادامه داده و احتمال بارندگی مجدد در اردبیل پیش بینی می شود.