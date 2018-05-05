به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جوانان جام ژاکسیلیک اوشکمپیروف از صبح دیروز (جمعه) در شهر آکتائو کشور قزاقستان در حال برگزاری است.

بر این اساس امروز شنبه مسابقات پنج وزن دوم برگزار شد که حسن فروزنده نماینده کشورمان در وزن ۸۷ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل حریف قزاقستانی به پیروزی دست یافت وی در دور سوم نیز با نتیجه هشت بر یک دیگر کشتی گیر قزاقستانی را شکست داد و راهی دیدار فینال شد تا عصر فردا (یکشنبه) در دیدار فینال به میدان برود.

در وزن ۶۰ کیلوگرم نیز مهدی محسنی نژاد در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر حریف قزاقستانی را شکست داد و در دور دوم نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر دیگر نماینده کشور قزاقستان را از پیش رو برداشت، اما در دور سوم مغلوب حریفی دیگر از کشور قزاقستان شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، محسنی نژاد به گروه بازنده ها رفت تا فردا (یکشنبه) برای حضور در دیدار رده بندی به رقابت های خود ادامه دهد.

حمیدرضا بادکان دیگر نماینده کشورمان در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز که دیروز به دیدار فینال راه یافته بود، امروز برای کسب مدال طلا به میدان می رود.



پویا دادمرز در وزن ۵۵ کیلوگرم و دیگر نماینده کشورمان در این رقابت ها دیروز مقابل حریف قزاقستانی از ناحیه پا دچار مصدومیت شد و از ادامه رقابت ها بازماند.