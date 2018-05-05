۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۰۷

بهره برداری اززیرگذر بزرگراه یادگار امام(ره) قبل از پایان تابستان

مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از اتمام عملیات خاکبرداری زیر دال بتنی در پروژه احداث زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن کلانتریان ضمن اعلام پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه احداث زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره)، از اتمام عملیات خاکبرداری زیر دال بتنی در این پروژه راهگشای ترافیکی خبر داد و گفت:  تلاش برای تکمیل این زیرگذر ۴۵۰ متری، در مرحله اجرای تمهیدات لازم برای تکمیل دیوار نما متمرکز شده است.

وی با بیان آنکه عملیات زیرسازی مسیر، متعاقب پیشرفت عملیات تکمیل نما و احداث پیاده رو آغاز خواهد شد، ابراز امیدواری کرد زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره) تا پایان مردادماه سال جاری تحویل شهروندان شود.

دوربرگردان جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره) که در شمال خیابان آزادی قرار دارد، ۳ گردش مهم ترافیکی در محل این تقاطع، شامل گردش‌های جنوب به جنوب، جنوب به غرب و شرق به جنوب را تامین خواهد کرد و این امر با توجه به طرح های پیش بینی شده برای توسعه بزرگراه یادگار امام(ره) و اتصال آن به میدان فتح، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نورا حسینی

