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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۱۸

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان:

نمایشگاه دست آوردهای هلال احمر گلستان در گرگان برپا می شود

نمایشگاه دست آوردهای هلال احمر گلستان در گرگان برپا می شود

گرگان- سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان گفت: نمایشگاه دست آوردها و خدمات جمعیت هلال احمر گلستان روزیکشنبه در گرگان افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی هروی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته هلال برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ شعبه جمعیت هلال احمر در استان گلستان وجود دارد و در شهرهای گمیشان و مراوه تپه دو شعبه دیگر به استان اضافه خواهد شد.

وی حوزه معاونت امدادو نجات جمعیت هلال احمر را پیشانی هلال احمر خواند و افزود: ۱۳ پایگاه امداد و نجات شهری، یک پایگاه دریایی، دو پایگاه کوهستان، یک پایگاه نگه داری سگ تجسس و یک پایگاه امداد و نجات هوایی در گلستان وجود دارد.

هروی گفت: از تاریخ  ۱۵ لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه هفته هلال احمر نامیده می شود و برنامه های مختلفی در حوزه های مختلف هلال احمر گلستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: نمایشگاه دستاوردها و خدمات جمعیت هلال‌احمر گلستان روز یکشنبه ساعت ۱۱ در پارک شهر گرگان افتتاح خواهد شد.

هروی اظهار کرد: در هفته هلال طی مراسمی از امدادگران و داوطلبان فعال در طرح نوروزی تجلیل می شود و به ۳۰ نفر از نجاتگران جمعیت نیز درجه ایثار تعلق می گیرد.

بینای سنجی شهرستان بندرگز در هفته هلال افتتاح می شود

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان گفت: نواخته‌شدن زنگ امداد در مدارس استان با حضور مربیان هلال احمر، افتتاح مرکز بینایی‌سنجی شهرستان بندرگز و اهدای خون توسط کارکنان جمعیت هلال احمر، برپایی نمایشگاه عکس با رویکرد خدمات هلال‌احمر، سخنرانی در خطبه های نماز جمعه و غبارروبی مزار شهدا، برگزاری المپیاد جوانان، برگزاری گردهمایی معاونت‌های هلال‌احمر، برپایی اردوی « ایران، ای مرز پرگوهر»، تجهیز مرکز فیزیوتراپی مینودشت و گسترش مراکز توانبخشی از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای این هفته است.

وی از استقرار کاروان سلامت جمعیت هلال احمر گلستان در مناطق محروم خبر داد و افزود: این کاروان در منطقه فارسیان آزادشهر مستقر می شود و به ارائه خدمات رایگان به مردم این منطقه می پردازد.

هروی ادامه داد: در این هفته خدمات درمانی در مراکز توانبخشی جمعیت هلال احمر گلستان با تخفیف به مردم ارائه می شود.

کد مطلب 4288353

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