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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۰۹

دبیر همایش آمایش علم و فنآوری استان قزوین:

۳۰ مقاله علمی در همایش آمایش علم و فنآوری قزوین ارائه می شود

۳۰ مقاله علمی در همایش آمایش علم و فنآوری قزوین ارائه می شود

قزوین- دبیر همایش آمایش علم و فنآوری استان قزوین گفت: از میان ۷۰ مقاله ارسال شده به دبیرخانه تعداد ۳۰ مقاله در اولین همایش کشوری آمایش علم و فنآوری قزوین ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم قاسمی روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن کنفرانس دانشگاه بن المللی امام خمینی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در این همایش پس از فراخوان تعداد ۷۵ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه رسید که ۶۱ مورد آن پذیرش شده است.

وی اضافه کرد: در همایش ۲۰ مقاله به صورت شفاهی ارائه خواهد شد و ۱۴ مقاله به صورت پوستر در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

قاسمی یادآورشد: آنچه مورد توجه قرار گرفته این است که بدانیم آیا کارهای انجام شده بر اساس اسناد بالادستی صورت گرفته یا نه و تلاش کنیم بیشتر کارها بر اساس پژوهش صورت گیرد.

دبیر همایش آمایش علم و فناوری تصریح کرد: در شرایطی که با بحران اب مواجهیم منطقی نیست ۹۰ درصد آبهای زیرزمینی در کشت های سنتی مصرف شود و با چالش کم آبی مواجه شویم و این رویه نشان می دهد از تحقیق و فنآوری فاصله گرفته ایم.

وی اظهارداشت: قبل از همایش اصلی دو پیش نشست هم برگزار کرده ایم و تهدید و فرصتها بررسی شده و چالش ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

قاسمی اضافه کرد: یک پیش نشست هم با حضور متخصصان در حوزه آینده نگری برگزار شد و تجریبات افراد جمع آوری شد تا در همایش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین گفت: در همایش تلاش می شود تا راهکارهای عملی در کنار دیدگاههای نظری برای تنظیم و تدوین سند آمایش استانها ارائه شود و مورد استفاده قرار گیرد.

قاسمی بیان کرد: مهمترین هدف ما کمک به فرایند تدوین سند آمایش استانهاست و از همه مدیران دستگاههای اجرایی. کارشناسان و خبرنگاران دعوت می شود در این همایش به صور گسترده حضور یافته و در انعکاس دستآوردهای آن همراه دانشگاه باشند.

کد مطلب 4288365

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