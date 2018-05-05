۴۰ میلیون فقره کارت ملی هوشمند در کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان نیا عصر شنبه در حاشیه دوره آموزشی فرمانداران در ساری، شمار جمعیت واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند در کشور را حدود ۶۰ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: تاکننون برای ۴۰ میلیون نفر کارت ملی هوشمند صادر شده است.

وی با بیان اینکه صدور کارت ملی هوشمند در سال جاری نیز تداوم دارد، خواهان ثبت نام مردم برای دریافت کارت ملی هوشمند شد و تصریح کرد: شرایط برای ارائه این کارت ها در کشور فراهم است.

درخشان نیا با تاکید بر اهمیت بهره برداری از کارت ملی هوشمند یادآور شد: تجمیع اطلاعات کارت های هوشمند در کارت ملی هوشمند از جمله برنامه های فراروی سازمان ثبت احوال به شمار می ورد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور، صدور کارت ملی هوشمند را از مهمترین طرح های ثبت احوال بیان کرد و گفت: با سازمان هایی از جمله ثبت اسناد و املاک برای بهره برداری و تجمیع اطلاعات هماهنگی لازم صورت گرفته است.

وی انتشار آمارهای مهاجرتی، تولد، ازدواج، وفات و طلاق را از دیگر وظایف ثبت احوال بیان کرد.