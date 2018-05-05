به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهرداد لاهوتی با اشاره به قانون بودجه سال ۹۷ در خصوص بخشودگی سود مرکب بدهی های بانکی اظهارداشت: نگرانی هایی در زمینه پرداخت وام ها وجود دارد که در قانون بودجه امسال سود مرکبی که به وام ها تعلق می گرفت بخشیده شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از بدهکاران توان پرداخت سود مرکب را نداشتند، توضیح داد: به طور مثال افراد وام با سود ۱۴ درصد از بانک ها گرفته اند و اگر نتوانسته باشند سود مذکور را پرداخت کنند بانک ها از بدهکار از دیرکرد سود نیز سود می‌گیرند، به همین جهت در قانون برای باز پس‌گیری بدهی‌ها سود مرکب بخشوده شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه بخشودگی سود مرکب بدهی های بانکی فرصت خوبی برای بدهکاران بانکی است، اظهارداشت: افراد وام های یک میلیارد تومانی گرفته اند که با بخشودگی سود مرکب تنها باید یک و نیم میلیارد تومان برگردانند، این اتفاق هم به نفع بدهکاران است هم به نفع بانک ها، چرا که پول و سرمایه بانک ها با این روش بر می‌گردد.

وی در این زمینه که بخشش سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون به درستی انجام نشده، چه ضمانتی برای بخشودگی سود مرکب وجود دارد؟ گفت: بخش عمده ای از وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان به بانک ها برگردانده شده؛ بنابراین در این زمینه تجربه خوبی داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه رییس جمهور نیز خواهان تسویه حساب بدهکاران با بانک‌ها هستند، گفت: سال گذشته ۶۰ درصد بخشودگی سود وام‌های زیر ۱۰۰ محقق شد و با تمدید این مورد در قانون بودجه ۴۰ درصد باقی مانده این وام های پرداخت می‌شود.