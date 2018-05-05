معلمان نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر شنبه در همایش تجلیل از معلمان برتر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه معلمان نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارند، اظهار داشت: تعلم و تربیت درست دانش آموزان نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارد.

وی عنوان کرد: اثر گذاری معلمان بر روی دانش اموزان جامعه بسیار زیاد است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه موفقیت فرهیختگان و دانشمندان کشور در پی داشتن معلمان برجسته و توانمند بوده است، بیان کرد: هدایت و کمک دانش آموزان به سمت افتخارات تحصیلی و موفقیت های تحصیلی از مهمترین اهداف معلمان باشد.

توسعه فرهنگی یکی از مهمترین اهداف دولت در چهارمحال و بختیاری است

وی بیان کرد: توسعه فرهنگی یکی از مهمترین اهداف دولت در چهارمحال و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه فرهنگی زیربنای تمام بخش ها به شمار می رود، بیان کرد: توسعه فرهنگی از مهمترین اهداف سالجاری دولت در این استان است.

وی با اشاره به جایگاه بالای معلمان در جامعه، بیان کرد: معلمان نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه امکانات آموزشی در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت خیران نقش مهمی در شتاب توسعه آموزشی در این استان دارد.

معلمان در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارند

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: معلمان در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی و توسعه فرهنگ کارافرینی نقش اساسی دارند.

وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه و حل مشکلات اقتصادی می شود.