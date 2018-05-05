احیای تالاب مهم ترین مشکل انزلی/اشتغالزایی اولویت مهم مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعدازظهر شنبه در جلسه رفع موانع تولید شهرستان انزلی اظهار کرد: دستگاه ها باید از بخشی نگری به حوزه فعالیتی خود جدا خودداری کنند.

وی با تأکید براینکه مسئولان باید از نزدیک با مردم در ارتباط باشند تا از مشکلات آنها آگاهی یافته و در راستای حل آن گام بردارند، افزود: ارتباط نزدیک مسئولان با مردم سبب می شود تا برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده در جهت رفع مشکلات مردم اثرگذار باشد.

استاندار گیلان با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان حمایت از کالای ایرانی، گفت: یکی از مهم ترین برنامه ها و اولویت های مسئولان در سال جاری رونق اقتصادی و افزایش اشتغال است.

وی در ادامه بیکاری را دلیل اکثر چالش های اقتصادی و اجتماعی برشمرد و خاطرنشان کرد: می توانیم با ایجاد فرصت های شغلی و ریشه کن کردن بیکاری امید را در جامعه و در میان آحاد جامعه ایجاد کنیم.

سالاری همچنین با تأکید ضرورت برتوجه مسئولان به ایجاد زمینه های اشتغال برای جوانان، تصریح کرد: هیچ مانعی برای اشتغال زایی در استان وجود ندارد می توانیم با اندکی انعطاف و خلاقیت درآمد زایی کرده و فرصت های شغلی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به وجود پتانسیل و ظرفیت های فراوان در شهرستان انزلی، یادآورشد: با ایجاد فرصت ها در حوزه و بخش های مختلف برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می توانیم خدمات بهتری به مردم ارائه کنیم.

استاندار گیلان با بیان اینکه در سال جاری تلاش مضاعفی برای توسعه استان گیلان از سوی همه دستگاه ها می شود، افزود: اولویت در سطح استان حتی در حوزه اعتبارات عمرانی در سال جاری توجه به زیرساخت ها است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از هر پیشنهاد و طرحی که ایجاد اشتغال کند استقبال می شود، گفت: یکی از مهم ترین اولویت های استان در سال جاری ایجاد اشتغال به ویژه اشتغال روستایی است.

سالاری در ادامه به پتانسیل و توانمندهای مختلف در شهرستان انزلی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: انزلی همیشه در حوزه اقتصادی پیشتاز بوده و باید با ایجاد یک اتاق بازرگانی حرکت در مسیر رشد اقتصادی منسجم تر شود.

وی با تأکید بر اینکه امروز یکی از مهم ترین مشکلات شهرستان انزلی احیای تالاب است، تصریح کرد: یکی از مهمترین راه های احیای تالاب ایجاد شغل برای بومیان و ساکنان اطراف تالاب است، یادآورشد: اگر ارتزاق مردم با تالاب گره زده شود خود آنها در راستای احیای تالاب تلاش می کنند.