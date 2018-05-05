لزوم توجه جدی به سلامت در سیاست گذاری دستگاه های اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فرشاد روز شنبه در اولین مجمع سلامت شهرستان اراک در سال جاری، اظهار کرد: در دهه ۶۰ ارائه خدمات اولیه بهداشتی و درمانی که حداقل های نیازهای درمانی را تامین کند در اولویت قرار داشت، در حالی که شاهد هستیم امروز اجتماعی شدن نظام سلامت کشور اولویت دولت است.

قائم مقام معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: در گذشته توسعه شبکه های بهداشتی در مناطق مختلف ابزار ارائه خدمات اولیه بهداشتی بود و در جامعه امروز نیز با اجتماعی شدن سلامت باید نسبت به ابزار عملیاتی شدن آن آگاهی داشته باشیم.

فرشاد ادامه داد: در سلامت معنوی گفته می شود که اگر انسان به ریسمان الهی وصل شود قدم بزرگی در جهت سلامت برداشته است و اگر وابسته به خرافات باشد سلامتش تهدید می شود که این مهم مورد تایید بهداشت جهانی قرار دارد.

وی تصریح کرد: ده درصد عوامل دخیل در سلامت متاثر از نسل های گذشته و ژنتیک، ۱۰ درصد متاثر از سیاست های وزارت بهداشت و درمان و ۸۰ درصد متاثر از مسائل اجتماعی در بطن جامعه است که وزارت بهداشت نیز نقشی در آن ندارد.

قائم مقام معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: در گذشته تهدیدهای سلامت و ابزار مقابله با آن سنتی و ساده بود اما هر چه توسعه اتفاق افتاد، تهدیدها جدی تر و ابزار مقابله با آن پیچیده تر شد.

فرشاد بیان کرد: اتخاذ سیاست های دستگاه ها و نهادها در اجرای برنامه های مورد نظر برای رسیدن به توسعه، نقش مهمی در سلامت دارد و باید ضمن اقداماتی که در راستای توسعه پایدار انجام می شود، اهمیت سلامت نیز مورد توجه قرار گیرد.

قائم مقام معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تاکید بر سلامت در همه سیاست ها گفت: سیاست گذاری همه دستگاه ها از جمله برنامه های وزارت ارشاد در اجرای برنامه های نشاط آور و جهاد کشاورزی برای تامین امنیت غذایی مردم و... از اهمیت بسیار در نظام سلامت برخوردار بوده و اجتماعی شدن سلامت نیز با همین رویکرد شکل گرفته است.